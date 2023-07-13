Сильная и затяжная магнитная буря накроет Землю на выходных: штормить будет 5 дней подряд

Мощная геомагнитная буря накроет Землю в ближайшие дни. Она охватит всю планету и может повлиять на самочувствие людей в разных уголках планеты, в том числе и в Украине.

Когда ожидается магнитная буря и как она может повлиять на самочувствие - читайте в материале Styler.

Когда ожидается буря

Согласно прогнозу ресурса Meteoagent, мощная магнитная буря накроет Землю в субботу, 15 июля. Накануне, в пятницу, 14 июля, ожидаются небольшие колебания.

По данным специалистов, в пятницу уровень геомагнитной активности достигнет К-индекса 4, а вот в субботу ожидается буря К-индекса 5 и даже выше.

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Согласно прогнозом высокий уровень геомагнитной активности будет сохраняться и после - 16, 17, 18 и 19 июля показатели будут держаться на К-индекс 4, что отвечает среднему солнечному шторму.

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Что такое солнечная буря

Геомагнитные бури - это взрывные процессы на Солнце, характеризующиеся выбрасыванием массивных потоков энергии, различных частиц и электромагнитного излучения в космическое пространство.

Большинство этих электрически заряженных частиц (как правило, протонов и электронов) объединяется в поток, устремленный на Землю. Частицы взаимодействуют с магнитным полем нашей планеты и могут вызвать ряд проблем, в частности - помехи в работе спутников, электрических сетей и средств связи (перебои с GPS, мобильной связью, телевидением и т. д)

Также ярким проявлением сильных солнечных бурь может стать возникновение северного и южного полярного сияния.

Как вредят магнитные бури

Больше всего вреда магнитные бури приносят астронавтам, которые находятся вне защитного экрана земной атмосферы. Они могут подвергнуться высокому уровню радиации, что увеличивает риск развития рака.

Также существует немало исследований, которые доказывают влияние солнечных бурь на самочувствие людей. Чаще всего в такие дни люди жалуются на ухудшение самочувствия, головные боли, нарушение концентрации, плохой сон.

Кроме того, такие бури действуют и на психологическое состояние - может возникать чрезмерная агрессия, портится настроение, могут быть эмоциональные перепады и обострение тревожности. Могут также обостряться хронические заболевания.

Научный мир продолжает изучать влияние магнитных бурь и расширять свое понимание влияния вспышек на Солнце на жизнедеятельность.