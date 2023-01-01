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Почему в Украине отменили праздничные выходные: объяснение

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Украина, Воскресенье 01 января 2023 13:32
Почему в Украине отменили праздничные выходные: объяснение Фото: почему в Украине отменили праздничные выходные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В мирное время в Украине должно было быть три дополнительных выходных на новогодние праздники. Однако на период действия военного положения отменили все праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде.

Почему украинцы остались без дополнительных выходных, рассказывает РБК-Украина ниже.

С 2017 года Рождество Христово в Украине официально отмечают дважды - 25 декабря и 7 января. В 2022 году 25 декабря выпадало на воскресенье, а 7 января 2023 года - на субботу, так же как и 31 декабря согласно календарю выпадало на субботу. Раньше если большие государственные или религиозные праздники выпадали на выходной день, то последующий после них понедельник также был выходным.

Поэтому новогодние выходные должны были бы приходиться на:

  • понедельник, 26 декабря (Рождество);
  • понедельник, 2 января (Новый год);
  • понедельник, 9 января (Рождество).

Однако в условиях военного положения перенос выходных дней не предусмотрено, ведь статьей 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" приостановлено действие статьи 73 КЗоТ по определению праздничных и нерабочих дней.

Этот закон существенно изменил трудовое законодательство, поскольку во время военного положения вводятся ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных Конституцией Украины. Именно им были отменены все праздничные дни, а также введен запрет на перенос выходного дня на следующий после праздничного.

Напомним, спикер председателя Национальной полиции Марианна Рева напомнила, что во время новогодних праздников комендантский час не отменяется. А нарушители, которые выйдут на улицу, рискуют оказаться в отделении полиции.

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