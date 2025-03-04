Сильная магнитная буря охватила Землю: сколько она продлится и как уберечь здоровье

Мощная магнитная буря красного уровня охватила нашу планету во вторник, 4 марта, во второй половине дня. Такая буря может вызвать ухудшение самочувствия у многих людей на Земле и привести к колебаниям в работе средств связи.

Что известно об этой магнитной буре и как уберечь свой организм, рассказывает РБК-Украина (проект Styler)

Что такое магнитная буря

На Солнце ежедневно возникают вспышки и взрывы, из-за которых в пространство выбрасывается большое количество заряженных частиц. Они могут быстро двигаться, в том числе и в сторону Земли. Когда эти частицы достигают магнитосферы нашей планеты, возникает возмущение, которое ученые называют магнитными бурями.

Магнитные бури бывают слабые, умеренные, сильные и очень сильные (геоштормы). Многие люди на планете ощущают только сильные магнитные бури и геоштормы, а слабые и умеренные - только люди с метеозависимостью.

Кроме того, магнитные бури могут вызвать сбой в работе многих электроприборов и средств связи - радио, мобильная связь, спутники, GPRS.

Как магнитные бури влияют на человека

Ученые провели немало исследований на тему влияния магнитных бурь и подтвердили, что такая связь действительно существует. Люди в такие дни чаще жалуются на плохое самочувствие, головные боли, подавленное настроение, проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Самые частые симптомы:

Головная боль и мигрень

Головокружение, тошнота, головокружение

Повышенная утомляемость

Снижение концентрации и работоспособности

Раздражительность и эмоциональная нестабильность

Повышение тревожности

Нарушение сна

Изменения артериального давления

Что известно о ближайшей магнитной буре

Согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), сильная магнитная буря красного уровня охватила Землю во вторник, 4 марта, во второй половине дня. И сейчас прогноз выглядит так:

4 марта, вторник - магнитная буря красного уровня, К-индекс 5

5 марта, среда - магнитная буря красного уровня, К-индекс 5, возможно повышение до К-индекса 6-7

По прогнозам ученых, 6 марта эта магнитная буря пойдет на спад.

Следующая мощная магнитная буря прогнозируется на 12-15 марта.

Стоит отметить, что все прогнозы ученых - предварительные, поскольку солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться в течение даже одних суток. Поэтому стоит следить за обновлениями и предупреждениями.

Как поддержать организм и уменьшить влияние

Не ограничивайте себя в отдыхе - старайтесь избегать перегрузок, придерживайтесь нормального графика сна, отдыха и работы.

Избегайте стрессов и психоэмоциональных нагрузок - не ссорьтесь, не выясняйте отношения, ограничьте чтение новостей

Практикуйте техники релаксации - медитации, дыхательные упражнения, послушайте расслабляющую музыку, посмотрите хороший фильм или почитайте книгу, примите ванну

Обязательно гуляйте на свежем воздухе ежедневно и проветривайте помещение

Следите за своим питанием - употребляйте легкую и сбалансированную пищу, избегайте переедания, ограничьте алкоголь, вредную пищу, чрезмерное количество кофеина

Ежедневно пейте достаточно воды

Принимайте лекарства по необходимости или по назначению врача

Если состояние здоровья ухудшается - обратитесь за помощью к врачам

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