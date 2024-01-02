Сильная магнитная буря накрывает Землю: когда нужно поберечься
Магнитная буря красного уровня накрывает Землю и уже во второй половине дня многие люди могут почувствовать ухудшение самочувствия. Неспокойной магнитосфера будет ближайшие несколько дней.
Когда Землю накроет сильная магнитная буря, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.
Что такое магнитная буря
На Солнце часто происходят вспышки и взрывы, в результате которых в пространство выбрасывается большое количество солнечной энергии. Эта энергия состоит из заряженных частиц (протонов и электронов). А выбросы происходят в разные стороны, в том числе и в сторону Земли.
Заряженные частицы могут быстро перемещаться в пространстве и когда эти потоки достигают магнитосферы Земли, происходит активность, которую называют магнитными или солнечными бурями.
В зависимости от мощности, специалисты классифицируют бури по К-индексам - от 1 до 9. Чем выше К-индекс, тем интенсивнее буря и ее последствия. Бури свыше К-индекса 5 - это бури красного уровня, которые могут влиять на жизнедеятельность человека.
Такие бури могут влиять на самочувствие человека, нарушать работу источников связи: спутников, GPRS, вышки сотовой связи, радиочастоты. При бурях выше К-индекса 7 могут наблюдаться полярные сияния.
Что известно о ближайшей буре
По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий во всем мире, буря красного К-индекса 5 накроет Землю во второй половине дня 2 января. Весь день 3 января будет наблюдаться буря К-индекса 4, а 4 января Землю снова накроет бурей красного уровня К-индекса 5.
В спокойное состояние магнитосфера придет только 5 января.
Прогноз магнитных бурь (скриншот)
Как магнитная буря может повлиять на человека
Существует немало исследований, которые подтверждают взаимосвязь между магнитными бурями и самочувствием человека.
Люди часто жалуются на такие симптомы:
- Головная боль
- Головокружение
- Мигрень
- Туман в голове
- Сонливость днем
- Бессонница ночью
- Спад концентрации и внимательности
- Общая слабость
- Быстрая утомляемость
- Повышение тревожности
- Раздражительность
- Обострение хронических заболеваний
В дни магнитных бурь люди чаще обращаются за помощью к медикам, жалуются на ухудшение состояния.
Самую большую опасность магнитные бури представляют для астронавтов, которые находятся вне зоны защитного экрана земной атмосферы. У них есть риск подвергнуться высоким уровням радиации, что в разы повышает вероятность возникновения рака.
Как беречься в дни магнитных бурь
Медики дают общие рекомендации и советуют в такие дни больше отдыхать, следить за здоровьем и полноценно высыпаться. А также:
- Регулярно и полноценно питаться
- Пить достаточно воды
- Снизить физические и психоэмоциональные нагрузки
- Ограничить алкоголь и сигареты
- Совершать прогулки на свежем воздухе
- Принимать по утрам контрастный душ и делать зарядку
- Проветривать помещение
- Стараться не перенапрягаться, заниматься спокойными делами, выбирать щадящие режимы в спорте
- При необходимости - обращаться за помощью к медикам.
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