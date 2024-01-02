Сильная магнитная буря накрывает Землю: когда нужно поберечься

Магнитная буря красного уровня накрывает Землю и уже во второй половине дня многие люди могут почувствовать ухудшение самочувствия. Неспокойной магнитосфера будет ближайшие несколько дней.

Когда Землю накроет сильная магнитная буря, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.

Что такое магнитная буря

На Солнце часто происходят вспышки и взрывы, в результате которых в пространство выбрасывается большое количество солнечной энергии. Эта энергия состоит из заряженных частиц (протонов и электронов). А выбросы происходят в разные стороны, в том числе и в сторону Земли.

Заряженные частицы могут быстро перемещаться в пространстве и когда эти потоки достигают магнитосферы Земли, происходит активность, которую называют магнитными или солнечными бурями.

В зависимости от мощности, специалисты классифицируют бури по К-индексам - от 1 до 9. Чем выше К-индекс, тем интенсивнее буря и ее последствия. Бури свыше К-индекса 5 - это бури красного уровня, которые могут влиять на жизнедеятельность человека.

Такие бури могут влиять на самочувствие человека, нарушать работу источников связи: спутников, GPRS, вышки сотовой связи, радиочастоты. При бурях выше К-индекса 7 могут наблюдаться полярные сияния.

Что известно о ближайшей буре

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий во всем мире, буря красного К-индекса 5 накроет Землю во второй половине дня 2 января. Весь день 3 января будет наблюдаться буря К-индекса 4, а 4 января Землю снова накроет бурей красного уровня К-индекса 5.

В спокойное состояние магнитосфера придет только 5 января.

Прогноз магнитных бурь (скриншот)

Как магнитная буря может повлиять на человека

Существует немало исследований, которые подтверждают взаимосвязь между магнитными бурями и самочувствием человека.

Люди часто жалуются на такие симптомы:

Головная боль

Головокружение

Мигрень

Туман в голове

Сонливость днем

Бессонница ночью

Спад концентрации и внимательности

Общая слабость

Быстрая утомляемость

Повышение тревожности

Раздражительность

Обострение хронических заболеваний

В дни магнитных бурь люди чаще обращаются за помощью к медикам, жалуются на ухудшение состояния.

Самую большую опасность магнитные бури представляют для астронавтов, которые находятся вне зоны защитного экрана земной атмосферы. У них есть риск подвергнуться высоким уровням радиации, что в разы повышает вероятность возникновения рака.

Как беречься в дни магнитных бурь

Медики дают общие рекомендации и советуют в такие дни больше отдыхать, следить за здоровьем и полноценно высыпаться. А также: