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Сильная магнитная буря накрывает планету: когда может разболеться голова

Магнитная буря накроет Землю уже сегодня (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Магнитная буря К-индекса 5 накрывает Землю. Самая сильная активность ожидается вечером во вторник, 22 августа. Также геомагнитная обстановка будет неспокойной в среду, 23 августа.

Что известно об этой буре и как уберечься от ее воздействия - читайте в материале Styler.

Когда начнется буря

Согласно данным портала Meteoagent, сильная магнитная буря К-индекса 5 начала накрывать нашу планету во вторник, 22 августа. Своего пика эта буря достигнет к вечеру, после 18:00.

Неблагоприятное воздействие продлится также в среду, 23 августа. Однако магнитные колебания будут слабее, на уровне К-индекса 4.

Что такое магнитная буря

Магнитная или солнечная буря - это взрывные процессы на Солнце. Они сопровождаются выбросом массивных потоков энергии, частиц и электромагнитного излучения в космическое пространство.

Заряженные частицы объединяются в поток, который направляется в сторону Земли. Там частицы взаимодействуют с магнитным полем нашей планеты и вызывают ряд проблем - от помех и перебоев в работе различных средств связи до ухудшения самочувствия у многих людей.

При сильной магнитной буре из строя могут выйти спутники, мобильная связь. А еще - возможны яркие северные и южные полярные сияния.

Влияние магнитных бурь на человека

Большую опасность магнитные бури представляют для астронавтов, которые находятся вне защитного экрана земной атмосферы. У них есть риск получить высокий уровень радиации, что увеличивает вероятность развития рака.

Также существует немало исследований, которые подтверждают влияние магнитных бурь на человека. В такие дни люди значительно чаще жалуются на головные боли, резкое ухудшение самочувствия, проблемы с концентрацией, нарушения сна.

Влияет магнитная буря и на психологическое состояние - возможна чрезмерная агрессия, раздражительность, повышенная тревожность, обострение различных психологических расстройств. Могут быть сильные эмоциональные перепады, обострение хронических заболеваний.

Ученые во всем мире продолжают изучение влияния вспышек на Солнце и магнитных бурь на жизнедеятельность человека.

Как улучшить состояние в дни магнитных бурь

Медики рекомендуют в такие дни снизить физическую и психоэмоциональную нагрузку, полноценно отдыхать, высыпаться, дышать свежим воздухом и гулять на природе.

Желательно соблюдать нормальный режим дня, правильный рацион питания, пить достаточное количество воды. А от вредной, острой, соленой пищи и алкоголя стоит воздержаться.

Людям с хроническими заболеваниями рекомендуют больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.

 

Кстати, ранее мы писали о том, сколько человек должен съедать ежедневно овощей и фруктов.

А также мы рассказывали о том, как тело человека реагирует на повышенную тревогу и усталость.

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