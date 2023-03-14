ua ru
Вт, 14 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сильная магнитная буря накроет Землю в ближайшие сутки

Новина українською →
Вторник 14 марта 2023 19:22
Сильная магнитная буря накроет Землю в ближайшие сутки Магнитная буря накроет Землю в ближайшие сутки (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Магнитная буря накроет Землю уже в ближайшие сутки. Как показывают радары, геомагнитное напряжение начнет возрастать уже в ночь, с 14 на 15 марта. К утру буря достигнет индекса 4, а это значит, что ухудшение самочувствия могут почувствовать многие люди на планете.

Что известно о магнитной буре 15 марта и когда ожидается самая мощная буря в марте - читайте в материале ниже.

Когда ожидаются магнитные бури

По данным сайта отслеживания космической погоды Space Weather, буря 15 марта будет небольшой - она достигнет индекса 4, а уже 16-17 марта колебания пойдут на спад. Такая буря может вызвать небольшое недомогание или головную боль.

Сильная магнитная буря накроет Землю с 19 по 21 марта - эксперты прогнозируют индекс 5, а это значит, что ухудшение самочувствия могут почувствовать много людей на планете.

Но самая мощная магнитная буря ожидается в конце месяца, 26-27 марта. Этот геомагнитный удар достигнет рекордного индекса в 6-7 баллов.

Как может повлиять магнитная буря

Чаще всего магнитные бури с индексом от 3-4 до 5 чувствуют пожилые люди, люди с повышенной метеочувствительностью и люди с хроническими заболеваниями. При магнитной буре выше К-индекса 5, у многих людей бывают такие симптомы:

  • Головная боль, головокружение
  • Нарушение сна, бессонница, сонливость
  • Повышенная усталость, упадок сил
  • Трудности с концентрацией
  • Нарушение сердечного ритма и скачки артериального давления
  • Раздражительность, агрессия, склонность к конфликтам
  • Апатия, депрессивные состояние, повышенная тревожность
  • Тошнота, отсутствие аппетита, небольшие проблемы с ЖКТ
  • Обострение хронических заболеваний
  • Боли в местах прошлых переломов
  • Боли в мышцах и костях

При магнитных бурях с индексом выше 6, могут быть не только проблемы с самочувствием, а еще и с техникой - могут выходить из строя различные аппараты.

Как помочь организму в такие дни

Специалисты рекомендуют придерживаться в дни магнитных бурь правильного распорядка дня, снизить физические и психоэмоциональные нагрузки, полноценно высыпаться и отдыхать.

Не стоит налегать на кофе и вредную пищу, а вместо этого - пить больше воды, травяной чай и гулять на свежем воздухе.

Людям с хроническими заболеваниями стоит снизить свою активность, больше отдыхать и держать под руками необходимые препараты.

Облегчить состояние помогут минимальные физические упражнения, контрастный душ, спокойный отдых, плавание, прогулка на свежем воздухе.

Кстати, ранее мы писали о том, что такое пассивный стресс и почему мы его не замечаем.

А еще рассказывали о том, когда нужно обратиться к врачу, если болит живот.

Читайте РБК-Украина в Google News
Магнитная буря головная боль