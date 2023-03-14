Сильна магнітна буря накриє Землю найближчої доби

Магнітна буря накриє Землю вже найближчої доби. Як показують радари, геомагнітна напруга почне зростати вже в ніч з 14 на 15 березня. На ранок буря досягне індексу 4, а це означає, що погіршення самопочуття можуть відчути багато людей на планеті.

Що відомо про магнітну бурю 15 березня і коли очікується найпотужніша буря у березні – читайте у матеріалі нижче.

Коли очікуються магнітні бурі

За даними сайту відстеження космічної погоди Space Weather, буря 15 березня буде невеликою - вона досягне індексу 4, а вже 16-17 березня коливання підуть на спад. Така буря може спричинити невелике нездужання або головний біль.

Сильна магнітна буря накриє Землю з 19 по 21 березня – експерти прогнозують індекс 5, а це означає, що погіршення самопочуття можуть відчути багато людей на планеті.

Але найпотужніша магнітна буря очікується наприкінці місяця, 26-27 березня. Цей геомагнітний удар досягне рекордного індексу 6-7 балів.

Як може вплинути магнітна буря

Найчастіше магнітні бурі з індексом від 3-4 до 5 відчувають люди похилого віку, люди з підвищеною метеочутливістю і люди з хронічними захворюваннями. При магнітній бурі вище К-індексу 5, у багатьох людей бувають такі симптоми:

Головний біль, запаморочення

Порушення сну, безсоння, сонливість

Підвищена втома, занепад сил

Труднощі з концентрацією

Порушення серцевого ритму та стрибки артеріального тиску

Дратівливість, агресія, схильність до конфліктів

Апатія, депресивний стан, підвищена тривожність

Нудота, відсутність апетиту, невеликі проблеми із ШКТ

Загострення хронічних захворювань

Болі у місцях минулих переломів

Болі в м'язах та кістках

При магнітних бурях з індексом вище 6 можуть бути не тільки проблеми з самопочуттям, а ще й з технікою - можуть виходити з ладу різні апарати.

Як допомогти організму в такі дні

Фахівці рекомендують дотримуватись у дні магнітних бур правильного розпорядку дня, знизити фізичні та психоемоційні навантаження, повноцінно висипатися та відпочивати.

Не варто налягати на каву та шкідливу їжу, а натомість - пити більше води, трав'яний чай і гуляти на свіжому повітрі.

Людям із хронічними захворюваннями варто знизити свою активність, більше відпочивати та тримати під руками необхідні препарати.

Полегшити стан допоможуть мінімальні фізичні вправи, контрастний душ, спокійний відпочинок, плавання, прогулянка на свіжому повітрі.