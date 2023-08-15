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"Сила Вагнера". Украинская дирижер попала в скандал из-за надписи на футболке (фото)

Украинская дирижер надела футболку с надписью "Сила Вагнера" (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Украинская дирижер Оксана Линив попала в скандал с надписью "Сила Вагнера" на футболке. Такую одежду она выбрала для фестиваля музыки композитора Вагнера в Германии.

Об этом написал кандидат исторических наук Тарас Гривул на своей странице в Facebook.

Подробности скандала

"Оксана Линив (та, что во Львов привлекла памятник г*мну и пролоббировала его установку; и пытавшаяся похитить у инициаторов проект "Ковчег") решила очистить имя Вагнера. Очевидно, здесь у нас музыка вне политики. Это ни о чем не свидетельствует, кроме того, что она не понимает контекст и действует против интересов Украины", - написал Гривул.

Украинская дирижер появилась на музыкальном фестивале в футболке с противоречивой надписью (фото: facebook.com/taras.hryvul)

Публикация вызвала большое количество негативных комментариев. Украинцы считают, что Линив должна более детально рассмотреть контекст ситуации, даже учитывая то, что она имела в виду не ЧВК "Вагнер", а известного композитора:

  • "Ріхард Вагнер в гробу перевертається".
  • "Щось з нею не те.
  • "Виглядала адекватно, але повністю неадекватна".
  • "Композитор і його спадок вічні й не потребують такої реклами на футболках, поки терористична однойменна організація не знищена до тла".

Однако среди комментаторов нашлись и те, кто пытался защитить дирижера:

  • "Взагалі-то пані Линів паралельно із цим фото у себе на фейсбуці опублікувала статтю, де онука (чи праонука) Вагнера засуджує використовування у назві ПВК імені її діда. Так що не розводьте зайвий кіпіш".

Такой пост действительно можно найти на ее странице.

Скриншот: facebook.com/oksana.lyniv

Кстати, из своего Facebook она уже удалила фотографию, однако в Twitter все еще сохраняется другая фотография в той же одежде. Конечно, там негативные комментарии тоже собрались.

Скриншот: Styler

Что известно об Оксане Линив

Оксана Линив родилась 6 января 1978 года в городе Броды Львовской области. Она является всемирно известным украинским дирижером, а в 2021 году стала первой женщиной-дирижером за все 145 лет истории Байройтского фестиваля.

В 2017 году она основала украинский молодежный симфонический оркестр.

С 2017 по 2020 годы - главный дирижер Оперы и Филармонического оркестра Граца.

Кроме того, Оксана Линив занимается активным продвижением возвращения памяти о семье Моцартов во Львове и других местах Галичины, в которых жил и работал Франц Ксавер Моцарт, младший сын Вольфганга Моцарта.

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ЧВК Вагнерамузиканти