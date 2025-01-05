Сок квашеной капусты: кому надо пить этот "эликсир здоровья", а кому нельзя

Квашеная капуста - традиционный украинский продукт, который поколениями ценится за свой вкус и питательные свойства. Но знаете ли вы, что именно сок квашеной капусты имеет уникальный состав, который может положительно повлиять на ваше здоровье?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает детальнее, кому и почему стоит включить этот напиток в свой рацион, а для кого данный "эликсир" категорически противопоказан.

Почему сок квашеной капусты полезен

Как и сама квашеная капуста, сок содержит большое количество полезных бактерий, которые поддерживают здоровье кишечника, укрепляют иммунитет и улучшают пищеварение.

Сок квашеной капусты является кладезем таких витаминов, как:

витамин С - является основой для формирования иммунитета и поддержки регенерации тканей

витамины группы В (в частности B6, B12) - необходимы для нервной системы и концентрации

витамин К - важен для здоровья костей и свертываемости крови

витамин Е - отличный антиоксидант, который защищает клетки от окислительного стресса.

Также этот напиток содержит много минералов (калий, натрий, магний и т.д.), которые регулируют водный баланс, поддерживают работу сердечно-сосудистой системы и нервной системы. А молочная кислота, содержащаяся в соке, способствует нормализации кислотности желудка, стимулирует выработку ферментов и улучшает процесс пищеварения.

Кроме того, регулярное употребление сока квашеной капусты помогает укрепить иммунитет, защитить организм от инфекций, а также помогает при похудении - он имеет низкую калорийность и содержит пищевые волокна, которые способствуют быстрому насыщению и помогают контролировать аппетит.

Кому надо пить сок квашеной капусты

Людям с проблемами пищеварения

Сок квашеной капусты богат пробиотиками, которые образуются в процессе ферментации. Эти полезные бактерии помогают нормализовать микрофлору кишечника, что способствует лучшему пищеварению и уменьшает проявления таких заболеваний, как синдром раздраженного кишечника или диспепсия.

Тем, кто хочет укрепить иммунитет

Пробиотики в соке поддерживают не только пищеварительную систему, но и иммунитет. Результаты исследования, опубликованные на сайте Национальной библиотеки США по медицине, показывают, что регулярное потребление ферментированных продуктов помогает организму эффективнее бороться с инфекциями.

Людям с высоким уровнем стресса

Хронический стресс негативно влияет на кишечник, а микрофлора, в свою очередь, влияет на психическое состояние. Употребление продуктов, богатых пробиотиками, помогает уменьшить уровень тревожности и улучшить настроение.

Тем, кто имеет проблемы с обменом веществ

Сок квашеной капусты содержит низкий уровень калорий, но богат витаминами группы B, C и K, которые способствуют нормализации обмена веществ. Также продукт полезен для людей с диабетом, ведь помогает регулировать уровень сахара в крови.

Лучше всего пить сок натощак или за 30 минут до еды. Рекомендуемая доза: 100-150 мл в день (врачи советуют начинать с небольших порций - 50 мл в день). Его также можно сочетать с другими соками, чтобы "смягчить" специфический и не для всех приятный вкус. Хранить сок надо в холодильнике, но не более 5-7 дней.

Беременным и кормящим женщинам, а также гипертоникам следует проконсультироваться с врачом перед его потреблением.

Сок квашеной капусты имеет много лечебных свойств (фото: Flickr.com)

Кому не рекомендуется пить сок квашеной капусты

Несмотря на всю пользу, сок квашеной капусты имеет некоторые противопоказания. Его не стоит употреблять при:

Язве желудка и двенадцатиперстной кишки, так как повышенная кислотность сока может усилить воспаление.

Острых заболеваниях почек, так как большое количество соли может негативно повлиять на работу этих органов.

Индивидуальной непереносимости. Поэтому если у вас аллергия на капусту или другие компоненты сока, от его употребления лучше отказаться.

Если у вас есть какие-либо заболевания или сомнения относительно употребления сока квашеной капусты, обязательно проконсультируйтесь с врачом.