Сік квашеної капусти: кому треба пити цей “еліксир здоров'я", а кому не можна

Квашена капуста - традиційний український продукт, який поколіннями цінується за свій смак і поживні властивості. Але чи знаєте ви, що саме сік квашеної капусти має унікальний склад, який може позитивно вплинути на ваше здоров'я?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає детальніше, кому і чому варто включити цей напій у свій раціон, а для кого даний “еліксир" категорично протипоказаний.

Чому сік квашеної капусти корисний

Як і сама квашена капуста, сік містить велику кількість корисних бактерій, які підтримують здоров'я кишечника, зміцнюють імунітет та покращують травлення.

Сік квашеної капусти є скарбницею таких вітамінів, як:

вітамін С - є основою для формування імунітету та підтримки регенерації тканин

вітаміни групи В (зокрема B6, B12) - необхідні для нервової системи та концентрації

вітамін К - важливий для здоров'я кісток і згортання крові

вітамін Е - відмінний антиоксидант, який захищає клітини від окислювального стресу.

Також цей напій містить багато мінералів (калій, натрій, магній тощо), які регулюють водний баланс, підтримують роботу серцево-судинної системи та нервової системи. А молочна кислота, що міститься в соку, сприяє нормалізації кислотності шлунку, стимулює вироблення ферментів і покращує процес травлення.

Крім того, регулярне вживання соку квашеної капусти допомагає зміцнити імунітет, захистити організм від інфекцій, а також допомагає при схудненні - він має низьку калорійність і містить харчові волокна, які сприяють швидкому насиченню і допомагають контролювати апетит.

Кому треба пити сік квашеної капусти

Людям із проблемами травлення

Сік квашеної капусти багатий на пробіотики, які утворюються в процесі ферментації. Ці корисні бактерії допомагають нормалізувати мікрофлору кишківника, що сприяє кращому травленню та зменшує прояви таких захворювань, як синдром подразненого кишківника чи диспепсія.

Тим, хто хоче зміцнити імунітет

Пробіотики у соку підтримують не лише травну систему, але й імунітет. Результати дослідження, опубліковані на сайті Національної бібліотеки США з медицини, показують, що регулярне споживання ферментованих продуктів допомагає організму ефективніше боротися з інфекціями.

Людям із високим рівнем стресу

Хронічний стрес негативно впливає на кишківник, а мікрофлора, у свою чергу, впливає на психічний стан. Вживання продуктів, багатих на пробіотики, допомагає зменшити рівень тривожності та покращити настрій.

Тим, хто має проблеми з обміном речовин

Сік квашеної капусти містить низький рівень калорій, але багатий на вітаміни групи B, C і K, які сприяють нормалізації обміну речовин. Також продукт корисний для людей з діабетом, адже допомагає регулювати рівень цукру в крові.

Найкраще пити сік натщесерце або за 30 хвилин до їди. Рекомендована доза: 100-150 мл на день (лікарі радять починати з невеликих порцій - 50 мл на день). Його також можна поєднувати з іншими соками, щоб “пом'якшити" специфічний і не для всіх приємний смак. Зберігайте сік треба у холодильнику, але не більше 5-7 днів.

Вагітним і годуючим жінкам, а також гіпертонікам слід проконсультуватися з лікарем перед його споживанням.

Сік квашеної капусти має багато лікувальних властивостей (фото: Flickr.com)

Кому не рекомендовано пити сік квашеної капусти

Попри всю користь, сік квашеної капусти має деякі протипоказання. Його не варто вживати при:

Виразці шлунка і дванадцятипалої кишки, бо підвищена кислотність соку може посилити запалення.

Гострих захворюваннях нирок, так як велика кількість солі може негативно вплинути на роботу цих органів.

Індивідуальній непереносимості. Тому якщо у вас алергія на капусту або інші компоненти соку, від його вживання краще відмовитися.

Якщо у вас є будь-які захворювання або сумніви щодо вживання соку квашеної капусти, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.