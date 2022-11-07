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Сеем помидоры "под зиму" для щедрого и раннего урожая: малоизвестный способ

Фото: Как посадить помидоры под зиму (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Если вы привыкли сеять помидоры на рассаду в конце зимы – в начале весны, то вы многое теряете. Оказывается, томаты можно посеять под зиму, то есть прямо сейчас, чтобы получить ранний и обильный урожай.

Как это сделать правильно, пишет канал Дача.Сад та Город.

Когда это нужно делать?

Надо подстроиться под прогноз погоды, ведь периоды потепления нам ни к чему. Томаты прорастут уже осенью и просто погибнут с первыми морозами.

Закладывать озимые помидоры в лунки нужно, когда уже немного подморозит, лучше всего в течение ноября или начиная с конца октября (многое зависит от региона).

Как посеять озимые томаты

Выкопайте в земле лунки глубиной 15-20 см. В каждую заложите по одной целой помидорине, которую вы заранее подготовили для посадки.

Сверху плоды засыпьте землей, слегка утрамбуйте ее (в результате от верхушки томата к поверхности земли должно получить 10 см).

Поверх насыпьте сухие листья слоем 10-15 см (можно и больше). Сверху поставьте ящик, чтобы укрытие не разметало ветром.

Фото: Как посеять под зиму томаты (t.me/dacha_cad_ta_gorod_UA)

Что делать с посевами весной

Весной, когда почва подогреется, листья нужно убрать. И скоро в каждой лунке взойдет целый пучок помидорной рассады.

Ее нужно укрывать от заморозков, а когда подрастет, выкопать и рассадить по грядкам. И никаких заморочек с рассадой на подоконнике!

Томаты, выращенные этим способом, оказываются более устойчивыми к болезням и неблагоприятным погодным условиям.

Раньше мы писали, как посадить морковь под зиму.

Также читайте, как вырастить озимую капусту.

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