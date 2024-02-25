Вот что будет, если постоянно ходить на высоких каблуках: 7 опасных последствий для здоровья

Многие женщины предпочитают обувь на высоком каблуке, потому что она очень изысканно выглядит и делает образ более изысканным. Но если постоянно в ней ходить, то можно себе заработать немало проблем со здоровьем.

О том, какие угрозы несет обувь на высоком каблуке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию флеболога Лины Гриншпун в Instagram.

Какие опасности несет обувь на каблуке

Исследования обнаружили, что именно происходит с ногами при постоянной ходьбе на высоких каблуках:

появление мозолей и Hallux valgus - вальгусная деформация ступни

повышение риска травм

ослабление функциональных мышц голени

разбалансировка стопы

дегенеративные изменения в суставах, остеоартроз

деформация Хаглунда - костное увеличение пятки

нагрузка на спину и боль в пояснице

"Покупайте обувь, в которой ваши стопы чувствуют себя комфортно. Вырежьте картонку по форме вашей стопы и берите ее с собой на шопинг, чтобы выбирать правильный размер обуви. Если картонка в нее не влезает, будьте уверены, что эту обувь покупать не стоит", - говорит врач.

Обувь на каблуке сжимает сосуды и приводит к кровавым мозолям у людей, склонных к отекам. Надо посоветоваться с кардиологом и флебологом о причинах отеков и пройти лечение. На этот период стоит отказаться от обуви на каблуке.

"Если вам трудно отказаться от каблука, то берите на работу с собой сменную обувь. Также следует добавить в повседневную жизнь занятия спортом. Укрепляйте мышцы стопы, растягивайте икроножные мышцы специальными упражнениями", - говорить флеболог.

Женщинам на последних месяцах беременности не стоит ходить на высоком каблуке. Иначе есть риск деформации стопы. Чем больше ваш вес, тем больше нагрузка на пальцы и всю поверхность стопы.

Когда можно носить высокие каблуки:

если вам комфортно физиологически и психологически

обувь имеет хороший супинатор

обувь не сжимает ногу

каблуки правильно расположены посередине пятки

"Однако даже при этих условиях не забывайте чередовать высокие каблуки и удобную обувь", - говорит флеболог.