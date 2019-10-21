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Сіамські близнюки в українській родині: в мережі показали фото малюків

STYLERЖиття    21.10.2019 - 13:32
Сіамські близнюки в українській родині: в мережі показали фото малюків
У Чернівцях народилися сиамкие близнюки (фото: pixabay.com)

В українській родині народилися сіамські близнюки, але на жаль, історія закінчилася трагічно

Сіамські близнюки, які народилися в Чернівцях, були приречені з самого початку. Вперше повну історію сім'ї розповіли в передачі "Стосується кожного". В кінці вересня 23-річна Анжела Петрюк передчасно народила сіамських близнюків, хоча з самого початку знала про патологію своїх дітей. Жінка з чоловіком вірять в Бога, тому з самого початку вирішили не переривати вагітність.

Відео: Анжела Петрюк народила сіамських близнюків (YouTube)

Раніше у подружжя був викидень і вони боялися втратити дитину. Вони вирішили ні в якому разі не робити аборт.

Сіамські близнюки в українській родині: в мережі показали фото малюків

Сіамські близнюки (Кадр із відео)

"Ми знали, що дитина хвора, але не могли цього зробити. Ми домовилися: якою буде дитина, такою і будемо виховувати", - розповів батько сіамських близнюків.

Батьки назвали дівчаток при народженні Анна і Марія. Дві дівчинки мали одне тіло на двох, дві руки, дві ноги, два хребта, які з'єднувалися в поперековому відділі в один, одне серце.

У пресі ходили чутки, що Анжела не хотіла бачити своїх дітей, але це неправда. Справа в тому, що після операції кесарів розтин, жінка фізично не могла відвідати новонароджених дівчаток. 5 жовтня малюки померли.

В Україні досі ніколи не проводили операції, в яких лікарям вдалося б врятувати сіамських близнюків.

У Чернівцях померли сіамські близнюки: мати так і не з'явилася
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