Сиамские близнецы в украинской семье: в сети впервые показали фото малышей

В Черновцах родились сиамкие близнецы (фото: pixabay.com)

В украинской семье родились сиамские близнецы, но к сожалению, история закончилась трагически

Сиамские близнецы, которые родились в Черновцах, были обречены с самого начала. Впервые полную историю семьи рассказали в передаче "Стосується кожного". В конце сентября 23-летняя Анжела Петрюк преждевременно родила сиамских близнецов, хотя с самого начала знала про патологию своих детей. Женщина с мужем верят в Бога, поэтому изначально решили не прерывать беременность.

Видео: Анжела Петрюк родила сиамских близнецов (YouTube)

Ранее у супругов был выкидыш и они боялись потерять ребенка. Они решили ни в коем случае не делать аборт.

"Мы знали, что ребенок болен, но не могли этого сделать. Мы договорились: каким будет ребенок, таким и будем растить", - рассказал отец сиамских близнецов.

Родители назвали девочек при рождении Анна и Мария. Две девочки имели одно тело на двоих, две руки, две ноги, два позвоночника, которые соединялись в поясничном отделе в один, одно сердце.

В прессе ходили слухи, что Анжела не хотела видеть своих детей, но это неправда. Дело в том, что после операции кесарево сечение, женщина физически не могла проведать новорожденных девочек. 5 октября малыши умерли.

Сиамские близнецы (Кадр из видео)

В Украине до сих пор никогда не проводили операции, в которых врачам удалось бы спасти сиамских близнецов.