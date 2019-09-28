Одне тіло і дві голови: в Чернівцях народилися рідкісні сіамські близнюки

Сіамські близнюки в Чернівцях (фото: pixabay.com)

Співробітники пологового будинку №2 стали свідками народження унікальних дівчаток

В ніч з 27 на 28 вересня у чернівецькому пологовому будинку №2 народилися унікальні сіамські близнюки. У дівчаток одне тіло і дві голови. Про це повідомляє "Молодий буковинець".

За словами головного лікаря лікарні Куріцина Альберта, дівчат народила мешканка Чернівецької області.

Про те, що у жінки будуть сіамські близнюки вона знала ще до пологів. Але за власними переконаннями не захотіла робити аборт. При цьому вона вперше стала мамою.

Спочатку жінка готувалася до пологів в Києві. Але через те, що пологи почалися передчасно, в 33 тижні, їй довелося народжувати у місцевій лікарні.

Палата в лікарні (фото: molbuk.ua)

Куріцин зазначив, що даний випадок є рідкісним, оскільки останній раз сіамські близнюки народжувалися в Україні у 2012 році.

"Ми з таким випадком не зустрічалися, хоча давно працюємо. Разом з тим, мені не доводилося зустрічатися з такою патологією", - заявив Куріцин.

В даний час сіамські близнюки перебувають у пологовому будинку, але медики їх перевезуть в дитячу лікарню.

Нагадаємо, що в Австралії народилися унікальні напівідентичні близнюки, які мають 100% ДНК від матері і по 50% ДНК від батька. Хлопчик і дівчинка ідентичні близнюки тільки з боку матері.

Раніше повідомлялося про те, що мати п'ятьох дітей наклала на себе руки прямо в лікарні. 39-річна жінка не могла оговтатися від смерті чоловіка, тому і зважилася на такий крок.