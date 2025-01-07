Для быстрого обеда или ужина: три простейших рецепта супа с крупами

Суп с гречкой и курятиной

Для того, чтобы приготовить это первое блюдо, необходимы такие ингредиенты:

вода - 2,5 л

куриные голени - 2-3 шт.

морковь - 1 шт.

картофель (среднего размера) - 2 шт.

лук - 1 шт.

гречка - 80 г

растительное масло - 15 г

соль - по вкусу

перец - по вкусу

приправа к супу - по вкусу

Как готовить суп с гречкой и курятиной

Для того, чтобы приготовить легкий суп с гречкой, сперва нужно сварить бульон. Промойте голени и срежьте с них кожицу и пленку. Картофель почистьте и нарежьте на кубики.

Положите голени с картофелем в кастрюлю, залейте водой и поставьте посуду на огонь. Обязательно снимайте пену, которая появится при кипении.

Почистьте лук и морковь, лук нарежьте на кубики, а морковь натрите на терке. Обжарьте лук в масле в течение 5 минут, после чего добавьте морковь. Подсолите и поперчите овощи, перемешайте зажарку. Тушите ингредиенты под крышкой еще в течение 5 минут.

Достаньте отваренные голени из супа, срежьте с них мясо и добавьте его в бульон с картофелем. Промойте гречку, переложите ее в бульон вместе с зажаркой.

Варите суп с гречкой в течение 15-18 минут, после чего добавьте специи и оставьте блюдо настаиваться в течение 15 минут. По желанию перед подачей суп з гречкой можно украсить измельченной зеленью.

Суп с перловой крупой и грибами

Чтобы приготовить суп с перловой крупой и грибами, нужны эти ингредиенты:

вода - 2,12 л

говяжьи кости - 200 г

сушеные белые грибы - 20 г

крупа перловая - 60 г

морковь - 1 шт.

картофель - 4 шт.

лук - 1 шт.

оливковое масло - 20 мл

соль - по вкусу

перец - по вкусу

лавровый лист - 1 шт.

зелень - по вкусу

Как готовить суп с перловой крупой и грибами

Вместо мяса в этом супе используются грибы. Их нужно замочить в холодной воде на 30 минут.

Однако для наваристого бульона необходимо проварить говяжьи кости, залив их 2 л холодной воды. Доведите бульон до кипения, после чего убавьте огонь.

Почистьте лук и морковь и положите их в кастрюлю, не нарезая. Также добавьте грибы и варите суп в течение 30 минут.

Промойте в отдельной кастрюльке перловую крупу, залейте ее 120 мл воды и проварите в течение 15 минут. Тем временем почистьте картофель и нарежьте его на кубики.

Достаньте из бульона грибы и овощи, лук отложите, а остальные нарежьте на небольшие кусочки. Процедите бульон, доведите его до кипения, а затем всыпьте картофель. Варите суп в течение 15 минут, а затем добавьте перловку, нарезанные грибы и морковь.

Добавьте соль, перец и лавровый лист и проварите суп с грибами и перловой крупой еще 12-15 минут. После этого разлейте блюдо по тарелкам и посыпьте измельченной зеленью.

Суп с рисом и курятиной

Для приготовления супа с рисом и курятиной, понадобятся следующие продукты:

куриные бедра - 2 шт.

вода - 3-4 л

картофель (среднего размера) - 3 шт.

рис - 50-70 г

морковь - 1 шт.

лук - 1 шт.

масло подсолнечное - 1-2 ст. л.

соль - по вкусу

карри - 1 ч. л.

перец - 0,5 ч. л.

паприка - 0,5 ч. л.

лавровый лист - 1 шт.

черный перец горошком - 2-3 шт.

Как готовить суп с рисом и курятиной

Чтобы приготовить классический суп с рисом, залейте куриные бедра 1-2 л воды и доведите до кипения. Проварите мясо в течение 5 минут, а затем слейте первый бульон.

Залейте бедра 2 л чистой воды, добавьте черный перец горошком и лавровый лист. Варите курятину примерно 20-25 минут, до полной готовности.

Почистьте и нарежьте на кубики картофель. Рис тщательно промойте. Вытащите из бульона мясо, перец и лавровый лист, а взамен бросьте картофель и рис.

Варите рис с картофелем около 15-20 минут. Тем временем можно приготовить зажарку: для этого почистьте лук и морковь. Морковь следует натереть, а лук - измельчить ножом.

Сначала обжарьте в разогретом масле лук, затем добавьте морковь и специи. Нарежьте на кубики мясо с куриных бедер и вбросьте его в суп с рисом, добавив зажарку. Перемешайте блюдо, попробуйте его на вкус и проварите еще несколько минут для смешивания ароматов.