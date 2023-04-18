Быстро появятся морщины: топ-5 привычек, которые вредят коже лица

Патчи

По словам эксперта, патчи наоборот могут ускорить появление морщин, мешков под глазами и отеков.

В общем для тонкой кожи под глазами патчи тяжелые. Под силой тяжести кожа постепенно начинает растягиваться и провисать. Поэтому с патчами нельзя готовить завтрак, работать, тренироваться и вообще двигаться в вертикальном положении.

Также из-за чрезмерного увлажнения патчи "рыхлят" эпидермис, делают его более "пористым". Поэтому влага будет интенсивнее испаряться, и со временем кожа станет сухой и быстро появляются морщины.

Смотреть в телефон с изогнутой шеей

Постоянно наклоненная голова - это главная причина деформации лица и появления морщин на шее. К тому же может возникнуть боль и зажим в шейном отделе позвоночника, от чего ухудшается кровообращение и страдает кожа.

Сон с распущенными волосами

Пыль и загрязнения, которые за день накапливающиеся в волосах, ночью могут попадать на кожу.

Собирать волосы на ночь не только гигиенично, но и полезно. Все потому, что так оно более защищены от трения в подушку, не ломаются и меньше выпадают.

Постоянно напряженное лицо

В общем, все переживания и стресс в течение дня отражаются на лице. Эксперт говорит, что не стоит собирать весь "букет" мышечного напряжения.

Лучше всего вечером после тяжелого дня сделать массаж или просто вечером полежать неподвижно, стараясь расслабить каждый мускул на лице.

Поздний ужин

Если поздно вечером сытно поесть, организму придется потратить много энергии на переваривание, а не на омоложение и регенерацию.

Поздно ужинать - значит каждый раз забирать у себя немного красоты.