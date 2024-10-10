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Скорость, гонки, драйв. 5 лучших боевиков о машинах, которые должны увидеть все

Что посмотреть с мужчиной (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Фильмы о гонках и скорости всегда интересуют фанатов машин и экстрима. И если вы ищете интересные боевики на вечер, посмотрите киноленты, уже ставшие культовыми.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 лучших фильмов о машинах и гонках, которые должны увидеть все, кто любит автомобили.

"Такси"

Конечно, начинать такую подборку стоит с ленты, о которой мало кто не слышал. История о фане скорости, работающем таксистом, интересная и очень зрелищная. Ведь судьба приводит Моралеса к инспектору, вместе с которым они начинают сражаться со злом и ловить банду.

 

"Форсаж"

Еще одна культовая лента рассказывает о Доминике Торрето - автогонщике и уличном авторитете. В его банду приходит полисмен, желающий распутать дело о преступниках.

 

"Need for Speed: Жажда скорости"

Лента, снятая по мотивам одноименных видеоигр, расскажет о Тоби Маршалле. Он работает с машинами и участвует в нелегальных гонках. Скорость, экстрим и невероятные авто - фильм оценят все, кто обожает ездить за рулем.

 

"Драйв"

В фильме водитель и автомеханик, который при этом работает каскадером, а ночью еще и помогает грабителям убегать от полиции, вы не узнаете его имя. Главный герой стремится сохранить анонимность, поэтому у него есть четкие правила. И его история очень интересная.

 

"Угнать за 60 секунд"

А в этой ленте опытный преступник берется за непростую задачу. Он хочет вернуть долг своего брата, поэтому решается на огромную авантюру. Опасность, риск, скорость и экстрим - главные герои поразят вас смелостью.

 

К слову, раньше мы уже называли фильмы о шпионах и спецагентах.

Кроме того, недавно стало известно, какие фильмы можно посмотреть на свидании.

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