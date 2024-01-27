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Быстрые чебуреки из лаваша за 15 минут: иначе вы уже не будете готовить! (видео)

Рецепт ленивых диетических чебуреков (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Любителям чебуреков точно понравится этот рецепт, ведь он быстрый и очень простой. А мясо внутри получается фантастически сочным!

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео на странице в Instagram фуд-блогера Анастасии Станкевич публикует рецепт "ленивых" чебуреков.

Ингредиенты

  • 400 граммов куриного фарша
  • 1 яйцо
  • 70 мл воды
  • 1/2 среднего лука
  • зелень
  • соль, перец
  • 200 граммов твердого сыра
  • 10 круглых лавашей
  • 1 яйцо для смазки бортиков

Из этой порции выходит 10 чебуреков.

Как готовить

Выложите фарш в миску, добавьте к нему яйцо, зелень, натертый лук и специи. При желании или необходимости можно добавить половину стакана воды. Перемешайте все ингредиенты.

Возьмите лаваш, на одну половину выложите примерно столовую ложку фарша и присыпьте его сверху сыром. Края лаваша смочите яйцом. После этого вы сможете лучше заклеить чебурек.

Жарить чебуреки можно на растительном масле или сливочном масле с двух сторон до золотистости. Вкусная и сочная трапеза готова!

 

 

Кстати, раньше мы рассказывали рецепт лаваша, который будет долго храниться свежим.

Читайте также, как самостоятельно приготовить домашнюю вареную колбасу с максимумом пользы.

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приготування стравчебуреки