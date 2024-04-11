Шоколадный сырник "Изаура": бомбезный рецепт родом из 90-х
Многие помнят невероятный десерт из детства - запеченный шоколадный сырник, получивший название "Изаура" (в честь главной героини из сериала 90-х). И если вы хотите приятно удивить гостей или близких, приготовьте это блюдо, ведь ничего тяжелого в этом нет.
Как приготовить сырник "Изаура", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, размещенное на YouTube-канале "Ваніль і Шоколад".
Как приготовить шоколадный сырник
Для выпечки берите форму с размером 32 на 24 сантиметра. А список ингредиентов для удобства разделен на три части.
Готовый сырник (скриншот)
Для приготовления теста вам понадобятся следующие продукты:
- 180 граммов сливочного масла
- 150 граммов сахара (его следует разделить на 100 и 50 граммов)
- 50 граммов воды
- 20 г. какао
- 1 чайная ложка растворимого кофе
- 4 яйца
- 200 граммов муки
- 8 граммов разрыхлителя
- соль и ваниль - по вкусу.
А для приготовления творожной начинки возьмите следующие ингредиенты:
- 1 килограмм кисломолочного творога
- 4 яйца
- 200 граммов сахара
- 100 граммов сливочного масла
- 100 граммов молока
- 40 граммов смеси "пудинг ванильный" или кукурузного крахмала
- ваниль - по вкусу.
Также вам следует приобрести 100 г черного шоколада (к которому потом будете добавлять 20 г воды), и 80 г белого шоколада (и 10 г воды). Это понадобится для украшения.
Начнем приготовление теста. Положите в кастрюлю сливочное масло, сахар, соль и ваниль, а также растворимый кофе и какао. Залейте все это 50 граммами воды и поставьте на огонь. Доведите смесь до кипения и однородности. Готовую массу охладите.
Затем возьмите миску, вбейте туда 4 яичных желтка и добавьте охлажденную смесь с маслом, разрыхлитель. Взбейте все это миксером.
Отдельно взбейте 4 яичных белка, добавьте сахар и продолжайте взбивать до густой пены. Затем смешайте белковую массу с шоколадной, добавляйте туда муку и продолжайте вымешивать.
Тесто для сырника (скриншот)
Далее займитесь творожной массой. Взбейте миксером 4 яичных белка, чтобы масса стала рыхлой. Затем добавьте туда 200 г сахара и продолжайте взбивать. Далее добавляйте туда 4 желтка, ваниль и смесь для пудинга (или кукурузный крахмал), а еще 100 граммов топленого масла и столько же молока. Все это вымешайте до однородности.
Возьмите творог и хорошо его отожмите, чтобы вышла вся сыворотка. Затем добавляйте в него яичную массу и хорошо вымешайте.
Возьмите форму для запекания и застелите ее пергаментом, смажьте его маслом. На дно вылейте и распределите равномерно небольшое количество теста. Сверху выложите всю творожную массу.
Затем возьмите часть теста и вмешайте в творожную смесь, как показано на фото.
Приготовление сырника (скриншот)
Накройте сырник остатками теста. Все равномерно распределите.
Отправьте форму с будущим десертом в разогретую до 170 градусов духовку. Выпекайте творожник 1 час и 10 минут.
Готовый десерт выдержите в форме охлаждения. Только потом доставайте сырник так, чтобы сторона теста, которая была на дне, была сверху.
Залейте сырник черным и белым растопленным шоколадом. Кисточкой или силиконовой лопаткой можно создать мраморные узоры.
Как вылить шоколад на сырник (скриншот)
Затем поставьте сырник в холодильник, чтобы шоколад застыл. После этого подавайте десерт на стол.
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