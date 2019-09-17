Схопив під руку й потягнув: у Києві неадекват намагався викрасти дитину (фото)

Горе-викрадача схопило двоє добровольців
У Києві молодий чоловік намагався вкрасти маленьку дитину. Інцидент стався 15 вересня в парку Орлятко (Соломенський район, ж/м Відрадний). Про це пише Facebook-паблік Типовий Київ.
Повідомляється, що горе-викрадач схопив дитину під руку і намагався з нею втекти. Причому інцидент стався прямо на очах у матері.
Дитина почала відчайдушно опиратися, і їй вдалося отбітся і вирватися з рук викрадача. А чоловіка відразу ж затримали.
У Києві чоловік намагався викрасти дитину (фото: facebook.com/kievtypical)
"Завдяки двом добровольцям він був затриманий і переданий в поліцію", - сказано в публікації.
Горе-викрадачем виявився 30-річний Лисак Андрій Олександрович. При цьому чоловік заперечує, що мав намір викрасти дитину.
"Говорив, що він нічого такого не робив, а займався спортом", - пише Типовий Київ.
Користувачі в коментарях пишуть, що чоловік виглядає душевно хворим, а добровольці поспішили передавати його правоохоронцям. Коментатори вважають, що йому треба було трохи "освіжити пам'ять".
У Києві чоловік намагався викрасти дитину (скрін: facebook.com/kievtypical)
Раніше повідомлялося, що у Києві з неблагополучної сім'ї забрали дворічну дівчинку. Дитина жила серед мотлоху, бруду і гнилої їжі.
Також ми писали, що в Києві молода мати залишила немовля на спеці в закритому авто. Небайдужі перехожі почули плач і намагалися вичавити скло. Але мати повернулася і накинулася на них з погрозами та образами.