Не на жарт налякалися: на святі у курортному місті з ялинки почав валити густий дим

Напередодні святого Миколая, 18 грудня, в українських містах почали урочисто запалювати новорічні ялинки. Так, у курортному Трускавці Львівської області під час святкового дійства із лісовою красунею трапилася неприємна ситуація, із ялинки повалив густий дим, який не на жарт налякав людей.

За інформацією місцевого видання "Варто-Галицькі новини", щойно на ялинці увімкнули святкову ілюмінацію, з дерева пішов дим і гірлянди вимкнули.

Після цього організатори намагалися врятувати свято і ще кілька разів спробували увімкнути новорічні ліхтарики, але їхні дії не мали успіху і щоразу біля верхівки ялинки з'являлася хмара чорного диму.

Згодом начальник відділу культури Тетяна Татомир пояснила, що інцидент стався через закорочення. На місце оперативно викликали відповідну службу, фахівці мають у найкоротші терміни полагодити систему освітлення.

З ялинки під час запалення у Трускавці повалив дим ((фото: vartonews.com.ua)

Варто зауважити, що запалення ялинки відбулося із масовим дійством, зокрема, концертом, танцями та театральним дійством, але через карантин це наразі заборонено. Крім того, з опублікованих фото видно, що не всі присутні на святі були у масках і дотримувалися дистанції.



Запалення ялинки у Трускавці (фото: vartonews.com.ua)

У Трускавці з головної ялинки пішов дим (відео: lviv.depo.ua)

Нагадаємо, рятувальники розповіли, як не спалити ялинку і не закоротити проводку на новорічні свята.

Раніше українців попередили про небезпечні ялинки, які можуть нашкодити здоров'ю.