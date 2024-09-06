Шурпа в котле: рецепт густого мясного супа из стран Востока

Что нужно для шурпы

Чтобы приготовить густой мясной суп шурпу, необходимо подготовить следующие продукты:

вода - 5 л;

телятина - 500 г;

свиные ребра - 1 кг;

картофель - 1 кг;

морковь - 1 шт.;

лук - 3 шт.;

помидоры желтые - 3 шт.;

помидоры красные - 500 г;

перец болгарский - 1 шт.;

перец острый - 1 шт.;

чеснок - 6 зубчиков;

зелень петрушки - 1 пучок;

лавровый лист - 2 шт.;

кориандр молотый - 1 ч. л.;

соль - 1 ст. л.;

перец черный молотый - 0,5 ч. л.

Как готовить шурпу

Обычно для классической шурпы используется баранина, однако ее лучше заменить телятиной и свининой из-за отсутствия характерного привкуса. Промойте ребра и нарежьте на порционные кусочки, если они соединены между собой.

Лучше выбирать мясистые ребрышки с салом - жир придаст бульону идеального навара и вкуса. Промойте и нарежьте телятину на большие кусочки.

Важно нарезать ингредиенты на немаленькие по размеру части, чтобы придать шурпе характерную густоту. Разогрейте котел, затем влейте воду и добавьте все мясо.

Пока закипает бульон, нарежьте овощи. Сначала нужно почистить и нарезать на полукольца лук. В то же время, не забывайте снимать пену с бульона.

Когда мясо проварится в течение 30 минут, добавьте лук. После этого мясо нужно варить примерно час до готовности.

Овощи нужно помыть. Морковь почистьте и нарежьте толстыми колечками.

Морковь нужно нарезать на толстые кружочки (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Удалите из болгарского перца плодоножки и семена, нарежьте овощ соломкой. Снимите с картофеля кожуру, а затем разрежьте его на большие кусочки.

Помидоры необходимо залить кипятком на несколько минут, а затем осторожно снять с них кожицу. Это нужно сделать, чтобы потом не вылавливать ее из шурпы.

После того, как мясо отварилось, добавьте в суп картофель. Варите шурпу еще в течение 30 минут, после чего вкиньте помытый целый острый красный перец.

Острый перец в шурпу добавляйте после готовности мяса (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Однако если не хотите делать блюдо острым, это ингредиент можно не использовать.

Добавьте морковь, очищенный чеснок, лавровые листики и соль. После этого варите блюдо до готовности картофеля.

В это время нарежьте помидоры на две или четыре части - добавлять их следует только после того, как картофель полностью отварится, иначе он может остаться твердым.

Вместе с помидорами нужно добавить болгарский перец, молотый черный перец и кориандр. Перемешивать блюдо не нужно, чтобы помидоры не потеряли форму - достаточно лишь проварить шурпу в течение 5 минут до готовности.

Перед подачей украсьте шурпу помытой и измельченной зеленью.