Усі "шумлять": Go_A уже підкорили весь світ, не чекаючи Євробачення 2021 (відео)

На конкурсі Євробачення 2021 Україну представить група Go_A з піснею "Шум".
В основу пісні покладено однойменну обрядову гру-веснянку. Композиція "Шум" в інтерпретації гурту Go_A - це сучасне переосмислення архаїчної гри з елементами давнього магічного обрядодійства.
Go_A - Шум
Текст пісні "Шум":
А в нашого Шума зеленая шуба
Дівки гуляли, шубу порвали
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей нумо-нумо заплетемо Шума
Шума заплетемо, гуляти підемо
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей заплетися, Шуме, заплетися,
Зеленим барвінком та й застелися
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
А в нашого Шума зеленая шуба
Дівки гуляли шубу порвали
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей заплетися, Шуме, заплетися,
Зеленим барвінком та й застелися
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
А в нашого Шума зеленая шуба
Дівки гуляли шубу порвали
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей розплетемо, Шума розплетемо
Шума розплетемо, гуляти підемо
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей нумо-нумо розплетемо Шума
Шума розплетемо, гуляти підемо
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей розплетися, Шуме, розплетися,
Зеленим барвінком та й застелися
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Люди з різних куточків планети дуже позитивно оцінюють пісню Go_A. Багато хто з них під час своїх оглядів-реакцій не можуть всидіти на місці і навіть не намагаються стримати емоції і кайф від прослуховування українського треку.
Реакція людей на кліп "Шум" (скриншоти)
Співачка та переможниця Євробачення 2016 Джамала зізнається, що пісня "Шум" для неї "звучить дуже сучасно".
"Спів наживо вирішує майже все, тому Каті я б хотіла побажати впевненості, яка була на Нацвідборі минулого року. Просто співайте, і мені здається, що все вийде!" - ділиться враженнями Джамала.
Музичний продюсер та композитор Руслан Квінта каже: радий, що гурт за рік не стояв на місці.
"Бачимо, що вони вклали у творчість всі сили, думки та ідеї й велику любов у те, чим займаються", - прокоментував Квінта.
А соліст гурту The Maneken та продюсер Євген Філатов нагадав Катерині Павленко і Ко, що попереду у гурту ще довга підготовка до конкурсу.
"Я бажаю гурту Go_A в першу чергу триматися, показати себе та достойно представити Україну", - сказав він.
Go_A радують українців своєю музикою з 2012 року. Вони ніколи не виступали в Росії, не були помічені в сумнівних компаніях російських або проросійських артистів/чиновників, не висловлювалися за "братні народи"...
Зате їхня музика перемагає у різних конкурсах, потрапляє в ротації престижних радіостанцій і не вилазить з чартів іТunеѕ.
Давайте разом з вами послухаємо сьогодні ті пісні, за які Go_A вже багато років люблять тисячі українців та жителів інших країн.
"Соловей"
Go_A - Соловей
"Весело"
Go_A - Весело
"Рано-раненько"
Go_A - Рано-раненько
"Веснянка"
Go_A - Веснянка
"Добрим людям на здоров'я"
Go_A - Добрим людям на здоров'я
"Танула"
Go_A - Танула
"Жальменіна"
Go_A - Жальменіна
Нагадаємо, що міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2021 проведуть в Нідерландах у місті Роттердам. Півфінали відбудуться 18 та 20 травня, а фінал відгримить 22 травня.
Читайте РБК-Україна в Google News