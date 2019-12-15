У Польщі один українець смертельно поранив ножем іншого під час бійки

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Інцидент стався в хостелі Лодзя

У польському Лодзі під час бійки між двома українцями один з них отримав ножем смертельне поранення. Як передає РБК-Україна, про це пише Onet.

Наголошується, що 42-річний громадянин України в хостелі Лодзя розпивав алкогольні напої зі своїм 24-річним співвітчизником. Непорозуміння, що виникло між ними, переросло у бійку. У підсумку молодший з чоловіків отримав смертельне ножове поранення.

Медики намагалися врятувати пораненого українця, однак реанімація не дала результатів і молодий чоловік помер.

Нагадаємо, минулого тижня в Люблінському воєводстві Польщі були знайдені тіла двох українців зі слідами насильницької смерті. За підозрою у вбивстві затриманий 36-річний чоловік - також громадянин України.

Також нещодавно в Любліні агентство внутрішньої безпеки Польщі затримала громадянина України за підозрою в підготовці теракту. За даними польських спецслужб, українець планував підірвати автомобіль біля торгового центру.