Шулики или ламанцы: старинный рецепт коржиков с маком и медом

Ламанцы или шулики - это традиционные украинские коржики, которые готовятся к Медовому Спасу. Подается такая выпечка разломанной на кусочки и погруженной в мед с маком, благодаря чему становится мягкой - похожей на бисквит.
О том, как приготовить коршуны с медом и маком, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Українська Кухня Кращі Традиції".
Для того чтобы приготовить коржики-ламанцы с медом и маком, нужны эти продукты:
Для того чтобы правильно приготовить тесто для шуликов, необходимо подготовить ингредиенты. В частности, яйца и кефир должны быть комнатной температуры, поэтому их необходимо извлечь из холодильника заранее.
Разбейте яйца в глубокую миску, добавьте соль и сахар. Перемешайте все до однородной смеси и постепенно влейте кефир. Еще раз тщательно перемешайте ингредиенты.
Соедините муку с содой и постепенно добавьте к жидкости, каждый раз тщательно перемешивая. Замесите тесто - оно должно быть мягким, но не липнуть к рукам.
Замесите тесто для шуликов (скриншот / Українська Кухня Кращі Традиції)
После этого накройте миску с полотенцем или пленкой и оставьте его на 20-30 минут.
В это время подготовьте мак. Сначала его нужно промыть в холодной воде, слив крупинки, поднимающиеся на поверхность воды. Мак сразу можно положить в кастрюлю, ведь потом его надо будет проварить.
К промытому маку добавьте воду и поставьте кастрюлю на средний огонь. Доведите жидкость до кипения и варите в течение примерно 10 минут до полного выкипания воды.
Оставьте мак до полного охлаждения. После этого перетрите его в макитре или блендере.
Разделите тесто на шесть равных частей. Присыпьте рабочую поверхность мукой - и раскатайте тесто на не слишком тонкие пласты, такого диаметра, чтобы они поместились в сковороду.
Проколите тесто по всему диаметру вилкой. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте каждый корж с каждой стороны на небольшом огне. Также сковороду можно накрыть крышкой.
Поджарьте шулики (скриншот / Українська Кухня Кращі Традиції)
Пока шулики охлаждаются, приготовьте заливку. Для этого соедините мед с горячей кипяченой водой, размешайте до растворения меда - и добавьте перетертый мак.
Порвите шулики на кусочки и поместите в заливку. Оставьте ламанцы на 5-10 минут - и можно угощаться.
Кстати, раньше мы рассказывали, что приготовить на Медовый Спас.
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