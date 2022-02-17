Шуфутинського не впустять на його концерт у Києві: прикордонники назвали причину

Концерт Михайла Шуфутинського мав відбутися в Києві 8 березня 2022 року. Але, схоже, що його скасують, оскільки російського виконавця не пустять в Україну.

"У нас на даний момент достатньо підстав вважати, що він неодноразово був у Криму, на тимчасово окупованій території, і при спробі його в'їзду в Україну прикордонники обов'язково проведуть всі необхідні заходи прямо в пункті пропуску", - зазначив Демченко.

При цьому він додав, що у них є всі підстави заборонити Шуфутинському в'їзд в Україну.

Нагадаємо, Михайло Шуфутинський часто порушує українське законодавство через поїздки в окупований Крим. Через це в 2017 році його внесли навіть в базу "Миротворець".

Варто зазначити, що після того, як в листопаді з'явився анонс виступу Шуфутинського в Палаці спорту розгорівся грандіозний скандал. Українці почали писати гнівні коментарі.