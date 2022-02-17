ru ua
Чт, 17 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Шуфутинского не впустят на его концерт в Киеве: пограничники назвали причину

Новина українською →
Киев, Четверг 17 февраля 2022 20:54
Шуфутинского не впустят на его концерт в Киеве: пограничники назвали причину Фото: Михаил Шуфутинский (instagram.com/mikhail.shufutinsky)
Автор: Styler

Концерт Михаила Шуфутинского должен был состоятся в Киеве 8 марта 2022 года. Но, похоже, что его отменят, поскольку российского исполнителя не пустят в Украину.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, сообщает Укринформ.

"У нас на данный момент достаточно оснований считать, что он неоднократно был в Крыму, на временно оккупированной территории, и при попытке его въезда в Украину пограничники обязательно проведут все необходимые мероприятия прямо в пункте пропуска", - отметил Демченко.

При этом он добавил, что у них есть все основания запретить Шуфутинскому въезд в Украину.

Напомним, Михаил Шуфутинский часто нарушает украинское законодательство из-за поездок в оккупированный Крым. Из-за этого в 2017 году его внесли даже в базу "Миротворец".

Стоит отметить, что после того, как в ноябре появился анонс выступления Шуфутинского во Дворце спорта разгорелся грандиозный скандал. Украинцы начали писать гневные комментарии.

Мы раньше писали о том, что в Одессе отменили концерт Басты, который должны был состоятся в День всех влюбленных, 14 февраля. Это произошло благодаря активистам.

Ранее летом 2021 года концерт Басты в Киеве встретили пикетом возле заведения, где он выступал. Несмотря на это, он давал концерты в столице два дня подряд.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев артист
LITE
В духе эмоционального гламура: визажист "Эйфории" объявила о запуске бренда косметики
В духе эмоционального гламура: визажист "Эйфории" объявила о запуске бренда косметики