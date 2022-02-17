Шуфутинского не впустят на его концерт в Киеве: пограничники назвали причину

Концерт Михаила Шуфутинского должен был состоятся в Киеве 8 марта 2022 года. Но, похоже, что его отменят, поскольку российского исполнителя не пустят в Украину.

"У нас на данный момент достаточно оснований считать, что он неоднократно был в Крыму, на временно оккупированной территории, и при попытке его въезда в Украину пограничники обязательно проведут все необходимые мероприятия прямо в пункте пропуска", - отметил Демченко.

При этом он добавил, что у них есть все основания запретить Шуфутинскому въезд в Украину.

Напомним, Михаил Шуфутинский часто нарушает украинское законодательство из-за поездок в оккупированный Крым. Из-за этого в 2017 году его внесли даже в базу "Миротворец".

Стоит отметить, что после того, как в ноябре появился анонс выступления Шуфутинского во Дворце спорта разгорелся грандиозный скандал. Украинцы начали писать гневные комментарии.