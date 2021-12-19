Салат "Шуба" за класичним рецептом: кулінар назвав ідеальні пропорції

Класичний салат "Оселедець під шубою" або просто "Шуба" має чітко певний набір і пропорцію інгредієнтів, які дозволять вам приготувати ідеальну страву до новорічного столу.
Рецептом поділився кулінар Сергій Джуренко.
За словами кулінара, варто дотримуватися простого правила: на один оселедець - одна невелика цибулина, велика картоплина (або 2-3 невеликі), середня морквина, 3 яйця, одне велике кисло-солодке яблуко, один-два великі буряки.
Овочі: картопля, буряк, моркву - зварити або спекти. Або зварити моркву, а буряк і картоплю спекти.
Яйця зварити круто, остудити і очистити від шкаралупи. Яблука очистити від шкірки. Овочі, яблука і яйця натерти на велику тертку по окремих мисочках, не змішуючи.
Цибулю очистити і дрібно нарізати. Найкраще взяти для салату "солодкої" цибулі - ялтинської, салатної білої.
Оселедець очистити, розділити на два філе. Видалити абсолютно всі кісточки з філе - реберні, хребетні, тонкі кісточки в спинці і т. д. Оселедець дрібно нарізати ножем, або пальцями нащипати на шматочки.
Оселедець потрібно класти першим, а не картоплю, як робить багато хто. Адже назва салату "Оселедець під шубою" говорить сама за себе.
Шари повинні розташовуватися так: оселедець, цибуля, картопля, майонез, морквина, яйця, яблуко, буряк, майонез.
Кулінар каже, що з майонезом потрібно бути акуратніше, щоб салат не отримав смак, запах майонезу і не "поплив".
Він радить промазати найбільш товстий шар - картоплю, а також верх - буряк.
Яблуко слід натерти безпосередньо перед укладанням на салат, щоб воно не потемніло.
Дайте салату охолонути в холодильнику. Найкраще кілька годин, а ще краще - приготуйте ввечері на завтра. Майонез просочиться соком буряка і стане темно-рожевим.
Раніше популярний фудблогер розповіла, як засолити ідеальну червону рибу до новорічного столу.
Також ми писали, які помилки можуть зіпсувати улюблений усіма салат "Олів'є".