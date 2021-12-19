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Салат "Шуба" за класичним рецептом: кулінар назвав ідеальні пропорції

Автор: Світлана Мащенко

Класичний салат "Оселедець під шубою" або просто "Шуба" має чітко певний набір і пропорцію інгредієнтів, які дозволять вам приготувати ідеальну страву до новорічного столу.

Рецептом поділився кулінар Сергій Джуренко.

Інгредієнти для "Оселедця під шубою"

  • Оселедець малосольний - 1 шт.
  • Цибуля ріпчаста - 1 шт.
  • Картопля - 1-2 шт.
  • Морква - 1 шт.
  • Яйця - 3 шт.
  • Яблуко - 1 шт.
  • Буряк - 1 шт.
  • Майонез - за смаком

Покрокове приготування салату

За словами кулінара, варто дотримуватися простого правила: на один оселедець - одна невелика цибулина, велика картоплина (або 2-3 невеликі), середня морквина, 3 яйця, одне велике кисло-солодке яблуко, один-два великі буряки.

Овочі: картопля, буряк, моркву - зварити або спекти. Або зварити моркву, а буряк і картоплю спекти.

Яйця зварити круто, остудити і очистити від шкаралупи. Яблука очистити від шкірки. Овочі, яблука і яйця натерти на велику тертку по окремих мисочках, не змішуючи.

Цибулю очистити і дрібно нарізати. Найкраще взяти для салату "солодкої" цибулі - ялтинської, салатної білої.

Оселедець очистити, розділити на два філе. Видалити абсолютно всі кісточки з філе - реберні, хребетні, тонкі кісточки в спинці і т. д. Оселедець дрібно нарізати ножем, або пальцями нащипати на шматочки.

Оселедець потрібно класти першим, а не картоплю, як робить багато хто. Адже назва салату "Оселедець під шубою" говорить сама за себе.

Шари повинні розташовуватися так: оселедець, цибуля, картопля, майонез, морквина, яйця, яблуко, буряк, майонез.

Кулінар каже, що з майонезом потрібно бути акуратніше, щоб салат не отримав смак, запах майонезу і не "поплив".

Він радить промазати найбільш товстий шар - картоплю, а також верх - буряк.

Яблуко слід натерти безпосередньо перед укладанням на салат, щоб воно не потемніло.

Дайте салату охолонути в холодильнику. Найкраще кілька годин, а ще краще - приготуйте ввечері на завтра. Майонез просочиться соком буряка і стане темно-рожевим.

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