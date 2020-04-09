Штурмова бригада ВСУ провела навчання: вражаюче відео

Українські військові провели масштабні навчання, які показали на відео. У ролику показано навчання військовослужбовців 10-ої штурмової бригади "Едельвейс". Зйомки зроблені за допомогою камери GoPro.

Українські бійці на відео тренуються у стрільбі зі стрілецької автоматичної зброї на полігоні, пересуваються в польових умовах на БМП, переміщують "поранених" на ношах і надають їм допомогу. Ролик опубліковано на сторінці 10 гірничо-штурмової бригади ЗСУ в Facebook.

"Навчання – запорука успіху", – підписали відеоролик.

Зазначимо, що ролик набрав величезну кількість "лайків" та перепостів.

Українські військові провели масштабні навчання (facebook)

Як ми раніше писали, українські вояки на фронті записали відеозвернення до громадян із закликом дотримуватися карантин через коронавіруса і залишатися у своїх будинках, щоб протидіяти подальшому поширенню небезпечної хвороби. А самі воїни в цей час прикриють співвітчизників від небезпеки іншого роду.