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Бійці на передовій звернулися до українців через карантин: відео

STYLERЖиття    08.04.2020 - 18:36
Бійці на передовій звернулися до українців через карантин: відео
Українські військові (колаж РБК-Україна)

Українські військові на Донбасі закликали громадян залишатися вдома

Коронавірус в Україні діагностований 8 квітня вже у 1668 пацієнтів, і серед хворих також є військовослужбовці ЗСУ. В армії зафіксували також першу смерть від COVID-19 - два дні тому трагедія сталася в одній з військових частин в Івано-Франківській області.

На Донбасі бійці ООС залишаються на передовій і стримують загрозу інтервенції, адже окупанти продовжують порушувати режим припинення вогню. За даними штабу, за минулу добу бойовики обстріляли позиції ЗСУ з "заборонених" мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, а також за допомогою безпілотника.

Українські вояки на фронті записали відеозвернення до громадян із закликом дотримуватися карантину через коронавірус і залишатися у своїх домівках, щоб протидіяти подальшому поширенню небезпечної хвороби. А самі воїни в цей час прикриють співвітчизників від небезпеки іншого роду.

Ролик опубліковано на Facebook-стрнице Міноборони 8 квітня.

На кадрах захисники звертаються до українців зі словами "залишайтеся вдома, а ми прикриємо".

Відео: Військові ЗСУ звернулися до українців через карантин

Треба сказати, що минулої весни військові на передовій проводили подібний флешмоб напередодні президентських виборів, і тоді закликали проголосувати, а бійці - прикриють.

Як повідомлялося раніше, 6 квітня від коронавіруса померла військовослужбовець ЗСУ, яку два тижні лікували від ГРВІ.

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