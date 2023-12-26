ua en ru
Вт, 26 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Искусственный интеллект показал, как могут выглядеть елки от мировых брендов (фото)

Вторник 26 декабря 2023 21:42
UA EN RU
Искусственный интеллект показал, как могут выглядеть елки от мировых брендов (фото) ИИ показал, как могут выглядеть елки известных брендов (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Искусственный интеллект с помощью нейросетей показал, как могут выглядеть новогодние елки от мировых модных брендов.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу креативщика Рика Дика.

ИИ показал, как могут выглядеть елки известных брендов

Искусственный интеллект уже давно заполонил разные сферы нашей жизни, особенно профессиональной. Говорят, что за ИИ и нейросетью будущее, поскольку могут появиться новые профессии и, конечно, рабочие места. Правда, нужно будет овладеть этими профессиями и влиться в сферу.

Сейчас искусственный интеллект используют как средство моделирования различных идей. Очень популярными идеями являются проектирование различных построек, украшений, аксессуаров в стиле LEGO.

Также креативщики любят сочетать способности нейросети с известными брендами в разных вариациях: машины, техника, обувь и т.д. Например, на этот раз мы покажем, как могут выглядеть новогодние елки от таких мировых брендов как:

  • Rick Owens
  • Alexander McQueen
  • Prada
  • Versace
  • Balensiaga
  • Gucci
  • Jacquemus

Каждый из этих брендов имеет свою многолетнюю историю, поэтому креативщики могли брать за основу определенные факты из истории их создания. Итак, предлагаем вам собственными глазами увидеть нестандартные новогодние елки, созданные искусственным интеллектом.

Искусственный интеллект показал, как могут выглядеть елки от мировых брендов (фото)Искусственный интеллект показал, как могут выглядеть елки от мировых брендов (фото)Искусственный интеллект показал, как могут выглядеть елки от мировых брендов (фото)Искусственный интеллект показал, как могут выглядеть елки от мировых брендов (фото)Искусственный интеллект показал, как могут выглядеть елки от мировых брендов (фото)Искусственный интеллект показал, как могут выглядеть елки от мировых брендов (фото)Искусственный интеллект показал, как могут выглядеть елки от мировых брендов (фото)

ИИ показал, как могут выглядеть новогодние елки известных брендов (фото: instagram.com/rickdick_)

Раньше мы показывали, как могут смотреться украинские блюда в стиле LEGO.

Также читайте наш материал о том, как закрытые станции метро в Киеве смотрятся под водой.

Читайте РБК-Украина в Google News
бренди Искусственный интеллект