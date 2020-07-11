Штрафи та рейди не лякають: в Одесі популярні нічні клуби ігнорують карантин (відео)

В Одесі популярні нічні клуби працюють з порушенням карантинних обмежень та не закриваються після 23:00. Також відвідувачі розважальних закладів не дотримуються вимоги про дистанцію та не носять маски.

За даними поліції, після рейдів правоохоронців, які стали проводити з 25 травня, було складено 152 адміністративних протоколів за порушення карантину в таких закладах.

Серед таких, зокрема, популярні нічні клуби на узбережжі Park Residence, "Ібіца", "Ітака", "Вестерн", Red Line і ресторан Solo, пише місцеве видання "Пушкінська".

За словами голови одеської поліції Олега Беха, поліцейські в ході перевірок звертали увагу на те, як персонал і відвідувачі дотримуються карантинних обмежень. Зазначається, що відпочиваючих у закладах за порушення заборон штрафують рідко, зазвичай карають адміністраторів та персонал.

Між тим в мережі показали відео, як продовжують порушувати карантин у нічних клубах Одеси в Аркадії та Коблево, де заклади працювали всю ніч, а закриватися після 23:00 ніхто і не думав.

На Telegram-каналі "Картель" розповіли, що карантинні правила ігнорували в клубах "Ітака", Park Residence, True Man, Public Beach Club Odessa і "Ібіца" - до речі, в останньому закладі навіть засвітився популярний хореограф Влад Яма, який святкував 10 липня свій день народження.

"Карантин? Маски? Дистанція? Відповіді на ці питання - на відео", - пишуть у пабліку. Ролики можна подивитися за цим посиланням.

"Штрафи в 17 тис. гривень за порушення карантину власників клубів не лякають. Багато відвідувачі можуть за ніч витратити на себе в рази більше", - зазначається в повідомленні на Telegram-каналі Pavlovsky News.

"Одеса карантин не відчуває. Від слова зовсім. Порівнюючи з Києвом, таке світосприйняття проглядається в усьому: у ставленні городян до коронавірусу, дій бізнесу та місцевої влади. У Мецці клубних тусовок - Аркадії - також без змін. Про карантин можна здогадатися лише після прочитання новин в інтернеті", - йдеться в матеріалі.

Раніше ми писали про те, що у нічному клубі Києва на танцполі хлопець помер, а заклад працював в карантин.

Як повідомлялося раніше, у Києві за порушення карантину закрили два нічних клуби.