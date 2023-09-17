Штрафы нарушителям границы во время военного положения: какое наказание могут ввести

Что известно о законопроекте

По словам адвоката, группа депутатов инициирует увеличение штрафов и более суровое наказание для граждан, нарушающих законы о пересечении государственной границы во время военного положения.

В новом законопроекте указано, что "в целях остановки оттока за границу граждан Украины, которые способны и обязаны защищать свое государство, предлагается установить уголовную ответственность за незаконное пересечение государственной границы Украины в условиях правового режима военного положения".

Депутаты предлагают дополнить УК Украины новой статьей 332-3 - "Незаконное пересечение государственной границы Украины во время действия военного положения".

Нарушителям будет грозить огромный штраф - до 170 000 гривен или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Если же нарушение будет совершено повторно или группой лиц – лишение свободы сроком от 8 до 12 лет тюрьмы.

Какие наказания действуют сейчас

Симутин объясняет, что сейчас в украинском законодательстве несколько статей, по которым могут наказать нарушителей границы и наказание зависит от способа пересечения и обстоятельств. К примеру:

Статья 358 УК Украины – в случае подделки документов, печатей и т. д. (паспортов, выводов ВЛК о признании непригодным) – за это может быть штраф, арест и ограничение свободы.

Статья 369 УК Украины – при попытке подкупить пограничника. За это может быть штраф или лишение свободы сроком до 4 лет.

Статья 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" - под действие этой статьи подпадают случаи попытки пересечь границу через лес или укрывшись в бэби-боксе. За такие случаи предусмотрено наказание в виде штрафа от 3400 до 8500 гривен или административный арест.

И вдобавок - во всех случаях действия военнообязанных подпадают под статью 336 УК Украины - "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период".

Адвокат подчеркивает, что в настоящее время нарушители массово бегут за границу, чтобы уклониться от призыва и наказания по статье 336 УК Украины - лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

"Мое мнение по этому законопроекту: в странах Евросоюза уголовная ответственность за подобные вещи отсутствует. У нас уже есть общие и специальные нормы – и в Уголовном кодексе, и в КУоАП, которые охватывают весь спектр нарушителей и все способы нарушений пересечения границы. И ими предусмотрены вполне справедливы и соизмеримы наказания беглецам. Действительно ли это действительно так необходимо - вводить еще одну подобную статью, которая еще и словно взята со времен "железного занавеса"?" – высказал свое мнение Симутин.

А какие еще наказания для уклонистов

Адвокат Александр Потешин на своей странице в Telegram рассказал, что появилось еще одно наказание для уклоняющихся от воинской обязанности - Государственная исполнительная служба (ГИС) начала блокировать должникам по штрафам банковские карточки по статье 210 КУоАП "Нарушения военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе".

То есть, у ТЦК СП есть постановление о наложенном штрафе. Если штраф не оплачен, то ТЦК СП передают задолженность по принудительному исполнению в исполнительную службу.

После открытия исполнительного производства ГИС с помощью АСВП (автоматизированной системы исполнительных производств) находит все счета должника в банках. Исполнитель имеет право наложить арест в электронном режиме и списать средства.

Также у исполнительной службы есть и другие методы воздействия - розыск и арест транспорта, недвижимости, запрет на совершение нотариальных действий и прочее.

Потешин подчеркивает, что если есть что терять - не стоит скрываться от исполнительной службы.

Для оплаты такого штрафа от ТЦК СП не нужно идти в военкомат - он будет виден в приложении "Дия" или представители ГИС принесут его по месту регистрации (прописки), также он будет в реестре должников.