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Штраф от 40 тысяч гривен заплатит каждый в ТЦК, если не выполнит простое действие: о чем идет речь

Что будет, если не обновить личные данные в ТЦК (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Все военнообязанные, призывники и резервисты должны самостоятельно обновлять личные данные в ТЦК. Это важно для военного учета.

А что грозит, если не выполнить обязательства, - читайте ниже в материале Styler.

Что нужно сообщать в ТЦК

В соответствии с постановлением №1487 Кабинета Министров пунктом 23 призывники, военнообязанные и резервисты должны обновить данные в случае смены:

  • фамилии, имя, отчества
  • даты и места рождения
  • пола
  • места жительства и пребывания
  • сведений о родителях, усыновителях, опекунах, попечителях и других представителях (фамилия, имя, отчество (при наличии), даты рождения
  • сведений о семейном положении лица и членов его семьи (фамилия, имя, отчество (при наличии), а также детей
  • реквизитов паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия)
  • сведений о гражданстве
  • сведений о документах, подтверждающих смерть лица или признание лица умершим или безвестно отсутствующим
  • сведений о признании лица недееспособным или возобновлении дееспособности
  • сведений о занятости (код предприятия, место работы, должность)
  • регистрационный номер учетной карты налогоплательщика
  • отцифрованного образа лица
  • сведений о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины
  • сведений об образовании и специальности
  • сведений о состоянии здоровья, собираемые с целью определения пригодности для выполнения воинского долга
  • сведений о привлечении к уголовной ответственности
  • сведений о рассмотрении судом уголовного дела, приговор, вступивший в законную силу
  • сведений о наличии (отсутствии) судимости
  • уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии)
  • сведений о праве на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации

Передать новые данные нужно в течение семи дней после смены той или иной информации.

А если избежать обязательства?

В статье 210 Конституции Украины говорится о взыскании штрафа за нарушение правил военного учета.

Одноразовое нарушение влечет наложение штрафа от тридцати до пятидесяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Повторное нарушение в течение года влечет наложение штрафа от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

В настоящее время необлагаемый минимум составляет 1 342 гривны. Поэтому минимальный штраф может составлять примерно 40 000 и дойти до 134 000 гривен.

Раньше мы писали, в каких случаях можно оспорить повестку, которую вручили на блокпосте.

Читайте также, кого из украинских студентов могут призвать на службу в ВСУ.

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штрафиТЦКМобилизация в Украине