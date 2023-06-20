Штраф от 40 тысяч гривен заплатит каждый в ТЦК, если не выполнит простое действие: о чем идет речь
Что будет, если не обновить личные данные в ТЦК (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Все военнообязанные, призывники и резервисты должны самостоятельно обновлять личные данные в ТЦК. Это важно для военного учета.
А что грозит, если не выполнить обязательства, - читайте ниже в материале Styler.
Что нужно сообщать в ТЦК
В соответствии с постановлением №1487 Кабинета Министров пунктом 23 призывники, военнообязанные и резервисты должны обновить данные в случае смены:
- фамилии, имя, отчества
- даты и места рождения
- пола
- места жительства и пребывания
- сведений о родителях, усыновителях, опекунах, попечителях и других представителях (фамилия, имя, отчество (при наличии), даты рождения
- сведений о семейном положении лица и членов его семьи (фамилия, имя, отчество (при наличии), а также детей
- реквизитов паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия)
- сведений о гражданстве
- сведений о документах, подтверждающих смерть лица или признание лица умершим или безвестно отсутствующим
- сведений о признании лица недееспособным или возобновлении дееспособности
- сведений о занятости (код предприятия, место работы, должность)
- регистрационный номер учетной карты налогоплательщика
- отцифрованного образа лица
- сведений о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины
- сведений об образовании и специальности
- сведений о состоянии здоровья, собираемые с целью определения пригодности для выполнения воинского долга
- сведений о привлечении к уголовной ответственности
- сведений о рассмотрении судом уголовного дела, приговор, вступивший в законную силу
- сведений о наличии (отсутствии) судимости
- уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии)
- сведений о праве на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации
Передать новые данные нужно в течение семи дней после смены той или иной информации.
А если избежать обязательства?
В статье 210 Конституции Украины говорится о взыскании штрафа за нарушение правил военного учета.
Одноразовое нарушение влечет наложение штрафа от тридцати до пятидесяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Повторное нарушение в течение года влечет наложение штрафа от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
В настоящее время необлагаемый минимум составляет 1 342 гривны. Поэтому минимальный штраф может составлять примерно 40 000 и дойти до 134 000 гривен.