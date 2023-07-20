Штраф или тюрьма? Адвокат объяснил, что грозит незаконно выехавшим из Украины мужчинам

Какое наказание грозит незаконно выехавшим

Правозащитник сообщил, что максимальным наказанием мужчин, незаконно выехавших за границу во время мобилизации в Украине и оставшихся там, станет административный штраф.

"На самом деле максимально, что ожидает мужчин за пересечение границы в случае, если это произошло вне пунктов пропуска - это административный штраф. Однако в случае, если прошло больше года с момента этого события, даже административного штрафа не будет. Никакой уголовной ответственности за это не предусмотрено", - рассказал Кравец.

Кто может выехать при наличии специальных документов и разрешений

Право на выезд за границу с соответствующими документами и разрешением имеют:

Государственные служащие

члены Кабинета Министров Украины, первые заместители и заместители министров

руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители

Государственный секретарь Кабинета Министров Украины, его первый заместитель и заместители

Глава Аппарата Верховной Рады Украины, его первый заместитель и заместители

государственные секретари министерств

Глава Офиса Президента Украины и его заместители; руководители других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместители

Глава Службы безопасности, его первый заместитель и заместители

Глава и члены Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания

Глава и члены Счетной палаты

Глава и члены Центральной избирательной комиссии

главы и члены других государственных коллегиальных органов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель и заместители

народные депутаты Украины

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и его представители

Глава Национального банка Украины, его первый заместитель и заместители

Постоянный Представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместители

главы местных государственных администраций, их первые заместители и заместители

судьи Конституционного Суда Украины

судьи

прокуроры

руководители других государственных органов и их заместители

депутаты местных советов

руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, которые забронированы на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления

руководители государственных унитарных предприятий и их заместители, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов, в том числе дочерних предприятий

Для помощи ВСУ

Водители-волонтеры, которые перевозят гуманитарную помощь, медицинские грузы и грузы для ВСУ

Представители культуры для благотворительного сбора средств и представления Украины на международной арене

Спортсмены, тренеры - для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах

По семейному положению

при наличии трех и более несовершеннолетних детей

при наличии детей в возрасте до 18 лет с инвалидностью

одинокий отец, который самостоятельно воспитывает ребенка до 18 лет; опекуны/усыновители несовершеннолетних детей-сирот с инвалидностью

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, которые сопровождают таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии решения о назначении опекуна над таким лицом, а в случае, когда опекун такому лицу не назначен, — один из совершеннолетних членов семьи первой или второй степени родства

при наличии совершеннолетних детей с инвалидностью І или ІІ группы

лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины.

Опекунство

Если родственники мужа/жены нуждаются в постоянном уходе, и они вместе проживают, и лицо обеспечивает и заботиться об этом члене семьи - при наличии подтверждающих документов

Если один из родителей или жена является лицом с инвалидностью I или II группы. Для выезда нужны документы, которые подтверждают родственные связи и доказательства ухода.

По профессии

Военные могут выезжать в отпуск за границу - при наличии документов и разрешения из воинской части.

Работники учреждений, которые осуществляют уход за людьми с инвалидностью - состоят на военном учете, выехать может 1 человек на 25 лиц с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе

Члены экипажей кораблей - если они направляются на работу на морских судах, судах внутреннего плавания.

Работники железнодорожного транспорта

Авиационный персонал - в командировку или на обучение

Водители транспортных средств субъектов хозяйствования, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров

По состоянию здоровья