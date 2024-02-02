Штраф 40 тысяч и изъятие авто: адвокат рассказал о наказаниях в законопроекте о мобилизации

Что известно об ограничениях

В проекте закона о мобилизации за неявку по повестке предлагается ограничивать права управления, выезда за границу и арестовывать счета.

Адвокат рассказал, почему водителям придется заплатить космический штраф в размере 40 800 грн с лишением права вождения от 5 до 7 лет и изъятием авто.

По словам специалиста, это не новый метод воздействия, он применяется и сейчас по отношению к должникам по алиментам и налагается на основании постановления государственного или частного исполнителя.

Если такого должника останавливает полиция и обнаруживает нарушения, то у него изымаются права, составляется протокол по ч. 3 ст. 126 КУоАП: управление транспортным средством лицом, в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления, а дело передается в районный суд.

Симутин отметил, что санкция статьи предусматривает лишение права управления от 3 до 6 месяцев, которое суды почти всегда применяют.

Какой штраф

Часть 5 ст. 126 КУоАП, которой предусмотрена ответственность за повторное в течение года совершение правонарушения, по которому вас уже привлекли к ответственности.

Также указан штраф в размере двух тысяч четырехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (это 40 800 грн), с лишением права управления на срок от 5 до 7 лет и с оплатным изъятием транспортного средства или без него.

Специалист отметил, что если санкция статьи, по которой вас привлекают к ответственности, предусматривает лишение прав, а ч. 3 ст. 126 КУоАП такое предусматривает, что полицейский имеет право изъять транспортное средство и поставить на штрафплощадку.

К тому же, если у вас заблокируют счета, и вы не сможете оплатить штраф и забрать авто со штрафплощадки вовремя, то сумма увеличится.