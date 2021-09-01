В Україну суне холодний шторм: де буде найгірша погода

Погода в Україні сильно зіпсується вже з 2 вересня. Нас чекає похолодання місцями до +13-ти вдень, штормовий вітер і дощі майже по всій країні.

Що буде з синоптичною ситуацією у четвер, і як довго триватиме негода - читайте нижче в нашому матеріалі.

За прогнозом Наталки Діденко, за холодним фронтом з північного заходу в Україні 2 вересня пошириться похолодання, періодично майже всюди йтимуть дощі ,- найбільше - на Лівобережній Україні.

"Особливо важливий нюанс завтрашньої доби - сильний вітер північно-західного напрямку. До штормових поривів", - попередила синоптик.

Завтра протягом дня буде прохолодно, +13+18 градусів. Лише на півдні, в Дніпропетровській, Донецькій і Луганській областях температура вище, +20+24 градуси.

"2 вересня вночі у західних та північних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - попередили синоптики Українського гідрометцентру.

Що буде з погодою в Києві

На завтра Наталка Діденко прогнозує в столиці сильний вітер, є ймовірність дощу. Також завтра очікується похолодання до +14+15 градусів.

Як довго триматиметься похолодання?

За даними синоптиків Gismeteo (якщо орієнтуватися на прогноз для Києва), прохолодно і похмуро буде всю першу декаду вересня, проте опадів буде не надто багато.

Скрін: Погода в Києві, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)