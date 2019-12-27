ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ожеледиця та туман: водіїв попередили про погіршення погоди

Новини » Суспільство     27.12.2019 - 09:26
Ожеледиця та туман: водіїв попередили про погіршення погоди
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні у західних та Житомирській областях на дорогах ожеледиця

Погода в Україні сьогодні погіршилась, на дорогах ожеледиця. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Зазначається, що сьогодні у західних та Житомирській областях на дорогах ожеледиця; вночі та вранці у східних областях туман, видимість 200-500 м.

Крім того, у прес-службі "Укравтодору" повідомили, що в Закарпатській, Житомирській та Черкаській областях йде невеликий сніг, на більшій території країни мряка та слабкий дощ, на півдні місцями туман.

Середня температура повітря в західних областях +0+4, центральних та східних -1+2 та південних +3+5.

"Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано", - додали в "Укравтодорі".

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що у п'ятницю всю Україну накриє сніг. Тільки у Закарпатській та південних областях можливий дощ зі снігом. На заході температура повітря вдень складе 0-2, вночі так само. У північних та центральних областях температура повітря вдень складе 0-2, вночі -1+1.

У неділю в Україні сонячна погода, але морозно. На заході температура повітря вдень складе -1-3, а вночі -4-6. На півдні країни вдень 0+2, а вночі -1-3.

Дощі та сніг: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні Кияни пережили найтеплішу ніч за 139 років спостережень
Новини України гололедицаПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся