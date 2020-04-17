Штормовий вітер і дощі: синоптики засмутили новим прогнозом на Великдень

Прогноз погоди на Великдень (фото: freepic)

Синоптик розповіла, яку погоду чекати українцям на Великдень

Погода в Україні на Великдень, 19 квітня, буде супроводжуватися сильним вітром і низькими гічними градусами. Температура повітря вночі буде ще досить холодною, близько 1- 6 градусів тепла, температура вдень сягне в деяких областях +13 градусів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

За прогнозом експерта, 18 квітня, на Великдень у більшості областей очікується суха погода.

"Виключення: у ніч на суботу на півдні, крім Криму, місцями - дощ, а в неділю невеликий дощ пройде в північних областях і ввечері 19-го квітня в Одеській області", - написала Діденко.

Напрямок вітру буде західний, північно-західний, 5-12 м /с, з завтрашнього дня в східних областях пориви до 15 м/с.

Температура повітря в Україні вночі 1 +6 градусів, на півночі місцями заморозки 0-3 градуси, вдень +11 +16 градусів, у північних областях + 9 +13 градусів.

За прогнозом синоптика, напрямок вітру зміниться вже після вихідних, а кількість дощів посилиться, що буде сприяти зменшенню смогу, від якого потерпають жителі Києва та Київської області.

"В понеділок, 20 квітня, очікується посилення вітру до штормових поривів , 21-22 квітня сильний поривчастий вітер збережеться. Його напрямок буде північним і північно-західним", - сказала синоптик.

Синоптична карта (фото: facebook.com/tala.didenko)

Як ми раніше писали, синоптики розповіли, коли у Києві стане чистіше повітря.