Мінлива хмарність і потепління: прогноз погоди на сьогодні

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

На півдні країни потепліє до +21

Погода в Україні 17 квітня буде тепла, температура повітря вдень коливатиметься від +12 до +21. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У західних областях сьогодні мінлива хмарність, вдень буде +14+18, а вночі +3+6. На півночі теж тепло, вдень буде +10+13, а вночі +3+5. У східних областях температура повітря вдень складе +13+16, а вночі +5+7. У центральних областях мінлива хмарність, вдень буде +12+17, а вночі +4+6. На півдні країни сьогодні тепло, вдень буде +17+21, а вночі +5+9.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні тепло. Вдень буде +12+14, а вночі +4+6.

Нагадаємо, в кінці цього тижня погода буде досить прохолодною, місцями буде мрячити, а в деяких областях синоптики прогнозують сильні дощі. На Великдень сильний дощ очікується у Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Також у Закарпатській області через різке похолодання на відомому курорті Драгобрат випало до 10 сантиметрів снігу