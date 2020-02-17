Штормовий циклон Victoria вже в Україні: синоптики виступили з попередженням

Погода в Україні у понеділок, 17 лютого, буде вітряною: пориви вітру можуть досягати штормових показників, денна температура місцями підвищиться до +13. Також очікується мінлива хмарність, але опадів не буде.

Синоптик Наталка Діденко вказує, що така погода буде обумовлена впливом циклону Victoria з кількома центрами. Цей потужний і активний циклон не дає отямитись жителям західного узбережжя Європи, Великобританії, Нідерландів, Бельгії, країн Скандинавії, Балтії. Про це вона написала у своєму мікроблозі в Facebook.

Карта facebook.com/tala.didenko)

"Пориви південно-західного вітру можуть досягати в Україні штормових. Пришийте до капелюхів резиночки, як у дитинстві до рукавичок))", — пише синоптик.

Також Діденко зазначає, що в понеділок, попри вітер, обіцяє бути теплим. Протягом дня температура повітря на заході, в центрі, на півдні й півночі країни підвищиться до +5... +13 градусів. Лише у східних областях ще затримається холодна повітряна маса: найближчої ночі до -5... -9 градусів, а завтра вдень +1... +4 градуси.

"Опади — малоймовірні, сонце буде мати більше шансів. І пора, бо вже не те що календарна зима, але і лютий перевалив за середину", — пише вона.

Скріншот (facebook.com/tala.didenko)

У Києві 17 лютого очікується тепла погода, вдень +6... +9 градусів, поривчастий вітер, без опадів.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій визначила в Києві I рівень небезпеки.

"У Києві найближчим часом і до кінця доби 16 лютого, вночі та вранці 17 лютого пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпеки)", — йдеться в повідомленні відомства.

Нагадаємо, що раніше кліматолог ошелешив українців прогнозом.