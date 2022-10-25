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Штормить будет до конца октября: названы даты сильных магнитных бурь

Магнитные бури в конце октября (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Магнитные бури на этой неделе могут доставить массу неприятностей многим людям. В ближайшие дни ожидается неспокойная геомагнитная обстановка и возможны сильные магнитные бури.

В какие дни ожидаются магнитные бури и как себя уберечь - читайте в материале ниже.

Когда ждать магнитные бури

По данным портала Meteoagent, сильная магнитная буря накроет Землю уже в среду, 26 октября.

В четверг и пятницу геомагнитная обстановка спокойной не будет, но буря немного утихнет. А в воскресенье, 30 октября, стоит ожидать новой сильной магнитной бури.

Какие недомогания вызывает магнитная буря

Слабые магнитные бури обычно проходят почти незаметно для людей, только метеозависимые люди и люди с хроническими заболеваниями могут почувствовать недомогание. А вот бури с индексом 5 могут доставить неприятности многим людям на планете.

Такие бури вызывают:

  • Головные боли и головокружения
  • Скачки артериального давления и нарушение сердечного ритма
  • Общее ухудшение самочувствия, слабость
  • Нарушение концентрации
  • Сонливость или бессонница
  • Вялость, повышенная утомляемость, апатия
  • Ломота в конечностях, мышцах
  • Раздражительность, агрессия, депрессивные настроения
  • Обострение тревожности
  • Обострение хронических заболеваний

В некоторых случаях сильные магнитные бури могут влиять на работу различных систем - связь, электрика.

Какие способы помогают снизить воздействие магнитной бури

В такие дни старайтесь придерживаться здорового графика - вовремя ложиться спать и спать не менее 7-9 часов в сутки.

Важно полноценно питаться - добавьте овощи и фрукты, зелень. Откажитесь от жирной, вредной и острой пищи, а также от алкоголя.

Поддерживайте водный баланс, пейте чай с травами и снизьте количество кофе. Постарайтесь не курить.

Избегайте длительных физических и психологических нагрузок. Постарайтесь не конфликтовать и не выяснять отношения.

Помогает контрастный душ по утрам, длительные прогулки на свежем воздухе, бассейн, вечерняя ванна.

Людям с хроническими заболеваниями нужно больше отдыхать, высыпаться, отказаться от чрезмерных нагрузок и держать под руками необходимые лекарства.

Кстати, ранее мы писали о том, что Землю ждет уникальное солнечное затмение, которое бывает раз в 18 лет.

А еще рассказывали о том, как правильно подготовиться к переходу на зимнее время.

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