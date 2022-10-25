Штормить будет до конца октября: названы даты сильных магнитных бурь

Когда ждать магнитные бури

По данным портала Meteoagent, сильная магнитная буря накроет Землю уже в среду, 26 октября.

В четверг и пятницу геомагнитная обстановка спокойной не будет, но буря немного утихнет. А в воскресенье, 30 октября, стоит ожидать новой сильной магнитной бури.

Какие недомогания вызывает магнитная буря

Слабые магнитные бури обычно проходят почти незаметно для людей, только метеозависимые люди и люди с хроническими заболеваниями могут почувствовать недомогание. А вот бури с индексом 5 могут доставить неприятности многим людям на планете.

Такие бури вызывают:

Головные боли и головокружения

Скачки артериального давления и нарушение сердечного ритма

Общее ухудшение самочувствия, слабость

Нарушение концентрации

Сонливость или бессонница

Вялость, повышенная утомляемость, апатия

Ломота в конечностях, мышцах

Раздражительность, агрессия, депрессивные настроения

Обострение тревожности

Обострение хронических заболеваний

В некоторых случаях сильные магнитные бури могут влиять на работу различных систем - связь, электрика.

Какие способы помогают снизить воздействие магнитной бури

В такие дни старайтесь придерживаться здорового графика - вовремя ложиться спать и спать не менее 7-9 часов в сутки.

Важно полноценно питаться - добавьте овощи и фрукты, зелень. Откажитесь от жирной, вредной и острой пищи, а также от алкоголя.

Поддерживайте водный баланс, пейте чай с травами и снизьте количество кофе. Постарайтесь не курить.

Избегайте длительных физических и психологических нагрузок. Постарайтесь не конфликтовать и не выяснять отношения.

Помогает контрастный душ по утрам, длительные прогулки на свежем воздухе, бассейн, вечерняя ванна.

Людям с хроническими заболеваниями нужно больше отдыхать, высыпаться, отказаться от чрезмерных нагрузок и держать под руками необходимые лекарства.