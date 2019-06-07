З американськими авіаносцями за $13 млрд стався епічність конфуз (відео)

Уряд США може заборонити ВМС приймати постачання свого наступного авіаносця CVN-79 John F. Kennedy у випадку, якщо не вдасться запустити і відновити можливість експлуатіціі новітніх винищувачів F-35C Joint Strike Fighters на суднах цього класу. Справа в тому, що бойові літаки не можуть здійснювати злети і посадки на палубу корабля через несумісність з нинішньою версією електромагнітної катапульти Electromagnetic Aircraft Launch System (EMALS) а також аерофінішера Advanced Arresting Gear (AAG), пише The Drive.

3 червня був опублікований проект щорічного законопроекту про оборонну політику або Закон про затвердження державної оборони (NDAA) на майбутній фінансовий 2020 рік, в якому було включено дане положення підкомітету з морських енергетичних і проектних сил Комітету збройних сил Палати представників США.

Корабель CVN-79 John F. Kennedy вже будується в Newport News Shipbuilding у Вірджинії. 29 травня робітники опустили 588-тонну конструкцію заввишки майже 22 метри, і авіаносець був готовий вже на 90%.

Відео: YouTube / Huntington Ingalls Industries

Американський військово-морський флот розраховує ввести в експлуатацію новий перевізник у 2024 році.

"Цей розділ вимагає від міністра військово-морських сил забезпечити, щоб авіаносець, позначений як CVN-79, міг розгортатися із F-35 до прийняття доставки", - йдеться в проекті NDAA.

Видання наголошує, що немає жодної гарантії щодо наявності положення в будь-якій остаточній версії законопроекту, погдотовленного для голосування.

Винищувач F-35C Joint Strike Fighters (Фото: thedrive.com)

Таким чином Конгрес США визнав, що авіаносці класу Ford, які ВМС офіційно прийняв в травні 2017 року, в даний час взагалі не в змозі експлуатувати винищувачі F-35C. Служба оголосила про початкові експлуатаційні можливості Joint Strike Fighter у лютому 2019 року, і літаки повинні були здійснити своє перше оперативне розгортання на борту USS Carl Vinson класу Nimitz у 2021 році.

Втім, електромагнітна катапульта не може розігнати F-35 до потрібної швидкості для зльоту, в даний час вдало пройшли випробування тільки із літаками F/A-18 Super Hornet і EA-19G Growler.

Відео: YouTube / U. S. Navy

Винищувачі An F-35C і F/A-18E Super Hornet на палубі авіаносця USS Abraham Lincoln на випробуваннях в 2018 році (Фото: thedrive.com)

Зазначимо, що вартість першого авіаносця класу Ford CVN-78 Gerald R. Ford склала рекордні 12,9 млрд дол., а саме судно було закладено в 2009 році і передано флоту в 2017-му. У планах американського оборонного відомства будівництво до 12 авіаносців класу Ford.

Нагадаємо, близько місяця тому два винищувачі американських ВПС F-35A Lightning II в рамках операції "Непохитна рішучість" завдали повітряного удару по іракському Ваді-Ашаю (Wadi Ashai) в підтримку дій об'єднаної оперативної групи в Іраку.

Як повідомлялося раніше, нещодавно американський авіаносець George H. W. Bush прибув у верф Норфолка для планового технічного обслуговування, який триватиме 28 місяців.

Також повідомлялося, що американський атомний авіаносець "Гаррі Трумен" вперше за останні майже три десятиліття перетнув Північний полярний круг, увійшовши в Арктику.