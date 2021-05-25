Штам пташиного грипу H5N5 може викликати нову пандемію: заява вчених

Вчені висловили стурбованість з приводу поширення штаму пташиного грипу H5N5. Вони вважають, що цей штам може викликати нову серйозну пандемію, оскільки може передаватися від одного виду до іншого.

Спалахи захворювання у домашніх і диких птахів штамом H5N5 були зареєстровані вже в багатьох країнах світу. Як пояснюють вчені, цей штам особливо небезпечний, оскільки він високопатогенний. Раніше вважалося, що цей вид пташиного грипу не є небезпечним для людей. Однак в кінці 2020 року цей вірус вперше передався людині – на півдні Росії H5N5 був діагностований у 7 птахівників.

Штам показав свою здатність передаватися від птахів до людини й мутації можуть призвести до того, що в майбутньому цей вірус може створити нову "катастрофічну пандемію".

"Вже 46 країн повідомили про спалахи високопатогенного вірусу грипу H5N8. Глобальне поширення AIV, особливо підтипу H5N8, стало серйозною проблемою для птахівництва і безпеки дикої природи, але, що критично важливо, також і для глобальної громадської охорони здоров'я", - заявляють вчені.

Крім того, саме цей підтип пташиного грипу показує схильність до швидкого і глобального поширення серед перелітних птахів. Були зафіксовані спалахи H5N5 у всьому світі - США, Індії, Ізраїлі, РФ, Південній Кореї, Монголії, Китаї, Японії та в більшості країн Європи.

На думку вчених, потрібно посилити нагляд над ринками, фермами та дикими птахами. Також важливо здійснювати стандартні заходи інфекційного контролю, проводити просвітництво і роз'яснювальні роботи, включаючи посилені заходи особистого захисту під час сезону грипу і триматися подалі від диких птахів, відмовитися від полювання на них і поїдання їх м'яса.