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Штамм птичьего гриппа H5N5 может вызвать новую пандемию: заявление ученых

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Вторник 25 мая 2021 21:17
Штамм птичьего гриппа H5N5 может вызвать новую пандемию: заявление ученых Фото: Ученые заявили, что штамм птичьего гриппа может вызвать новую пандемию (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Ученые высказали обеспокоенность по поводу распространения штамма птичьего гриппа H5N5. Они считают, что этот штамм может вызвать новую серьезную пандемию, так как может передаваться от одного вида к другому.

Об этом говорится в новой статье в научном журнале Science.

Вспышки заболевания у домашних и диких птиц штаммом H5N5 были зарегистрированы уже во многих странах мира. Как объясняют ученые, этот штамм особенно опасен, так как он высокопатогенный. Ранее считалось, что этот вид птичьего гриппа не опасен для людей. Однако в конце 2020 года этот вирус впервые передался человеку – на юге России H5N5 был диагностирован у 7 птицеводов.

Штамм показал свою способность передаваться от птиц к человеку и мутации могут привести к тому, что в будущем этот вирус может создать новую "катастрофическую пандемию".

"Уже 46 стран сообщили о вспышках высокопатогенного вируса гриппа H5N8. Глобальное распространение AIV, особенно подтипа H5N8, стало серьезной проблемой для птицеводства и безопасности дикой природы, но, что критически важно, также и для глобального общественного здравоохранения", - заявляют ученые.

Кроме того, именно этот подтип птичьего гриппа показывает склонность к быстрому и глобальному распространению среди перелетных птиц. Были зафиксированы вспышки H5N5 во всем мире – США, Индии, Израиле, РФ, Южной Корее, Монголии, Китае, Японии и в большинстве стран Европы.

По мнению ученых, нужно усилить надзор над рынками, фермами и дикими птицами. Также важно осуществлять стандартные меры инфекционного контроля, проводить просвещение и разъяснительные работы, включая усиленные меры личной защиты во время сезона гриппа и держаться подальше от диких птиц, отказаться от охоты на них и поедания их мяса.

Напомним, ранее мы писали о том, что глава ВОЗ прогнозирует появление нового смертоносного вируса.

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