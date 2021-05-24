ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Українцям розповіли, чому перехворілим на COVID-19 потрібне щеплення

Новость на русском →
Понеділок 24 травня 2021 08:36
Українцям розповіли, чому перехворілим на COVID-19 потрібне щеплення Фото: вакцинація від COVID-19 перехворілим потрібна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Всім людям ,які перехворіли на коронавірус, потрібна вакцинація від цієї інфекції, бо нею можна все одно захворіти ще раз. Медики стверджують, що щеплення краще, ніж набутий після хвороби імунітет, стимулює утворення антитіл.

Про це повідомили на сторінці у Facebook Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

На сторінці зазначають, що імунітет після щеплення краще, ніж після перенесеного захворювання.

"Такий імунітет після перенесеного COVID-19 не гарантує того, що ви не захворієте знову цією інфекцією. І тяжкість нового захворювання не залежить від того, як ви хворіли на COVID-19 раніше. Зате імунітет, який розвивається після вакцинації, надасть надійний захист від коронавірусної хвороби", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що вакциновані люди дуже рідко хворіють на COVID-19. А якщо таке трапляється, то переносять хворобу набагато легше і з меншою кількістю ускладнень. Це відбувається тому, що вакцини краще стимулюють утворення антитіл і Т-клітин, які знешкоджують вірус.

"Тому навіть, якщо ви перехворіли на COVID-19 вам варто пройти вакцинацію і забезпечити кращий імунітет. Після перенесеної хвороби вакцинація може бути відкладена на період до 6 місяців, протягом яких рідко повідомляється про повторні випадки COVID-19", - рекомендують лікарі.

Як ми писали раніше, екс-міністр МОЗ назвала головну проблему з вакцинацією від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя вакцинація
LITE
Кирила і Мефодія: що суворо заборонено робити 24 травня, важливі традиції і хто іменинник
Кирила і Мефодія: що суворо заборонено робити 24 травня, важливі традиції і хто іменинник