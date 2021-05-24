Українцям розповіли, чому перехворілим на COVID-19 потрібне щеплення

Всім людям ,які перехворіли на коронавірус, потрібна вакцинація від цієї інфекції, бо нею можна все одно захворіти ще раз. Медики стверджують, що щеплення краще, ніж набутий після хвороби імунітет, стимулює утворення антитіл.

На сторінці зазначають, що імунітет після щеплення краще, ніж після перенесеного захворювання.

"Такий імунітет після перенесеного COVID-19 не гарантує того, що ви не захворієте знову цією інфекцією. І тяжкість нового захворювання не залежить від того, як ви хворіли на COVID-19 раніше. Зате імунітет, який розвивається після вакцинації, надасть надійний захист від коронавірусної хвороби", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що вакциновані люди дуже рідко хворіють на COVID-19. А якщо таке трапляється, то переносять хворобу набагато легше і з меншою кількістю ускладнень. Це відбувається тому, що вакцини краще стимулюють утворення антитіл і Т-клітин, які знешкоджують вірус.

"Тому навіть, якщо ви перехворіли на COVID-19 вам варто пройти вакцинацію і забезпечити кращий імунітет. Після перенесеної хвороби вакцинація може бути відкладена на період до 6 місяців, протягом яких рідко повідомляється про повторні випадки COVID-19", - рекомендують лікарі.