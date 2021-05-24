Голова ВООЗ прогнозує появу нового смертоносного вірусу

Про це голова ВООЗ заявив на брифінгу .

Зараз у світі пандемія коронавірусу, всього виявили 167 млн випадків зараження, а померли 3,4 млн пацієнтів.

"Не востаннє світ зіткнувся із загрозою пандемії. Згідно з еволюційними оцінками, з'явиться новий вірус, який потенційно буде ще більш заразним і більш смертоносним, ніж нинішній вірус", - сказав Гебрейесус.

Раніше у ВООЗ заявили, що загрозу виникнення нових варіантів коронавірусу зараз складно прогнозувати. Зараз у світі найчастіше виявляють індійський, південноафриканський і британський штами COVID-19.