Голова ВООЗ прогнозує появу нового смертоносного вірусу
Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус прогнозує появу нового смертоносного вірусу. Світ не востаннє зіткнувся із загрозою пандемії.
Про це голова ВООЗ заявив на брифінгу.
Зараз у світі пандемія коронавірусу, всього виявили 167 млн випадків зараження, а померли 3,4 млн пацієнтів.
"Не востаннє світ зіткнувся із загрозою пандемії. Згідно з еволюційними оцінками, з'явиться новий вірус, який потенційно буде ще більш заразним і більш смертоносним, ніж нинішній вірус", - сказав Гебрейесус.
Раніше у ВООЗ заявили, що загрозу виникнення нових варіантів коронавірусу зараз складно прогнозувати. Зараз у світі найчастіше виявляють індійський, південноафриканський і британський штами COVID-19.
Нагадаємо, кількість померлих від COVID-19 в Латинській Америці перевищила 1 млн осіб.
Зазначимо, вчені з США та Малайзії виявили раніше не відомий коронавірус. Він, швидше за все, передається від собак до людини.
На початку травня спецпосланець ВООЗ по боротьбі з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро попередив, що більшість країн світу переходить у "дуже, дуже темний період".