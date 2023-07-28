Шпаргалка для родителей: как подготовить ребенка к 1 классу школы

Как родителям подготовить ребенка к школе

Школа. Самое важное задание родителей - снять страх ребенка перед школой. Не пугайте его фразами о том, что школа - не место для игр или если малыш не выучит азбуку, его не возьмут в 1 класс. Ребенок должен понимать, что школа - место, где ему будет хорошо, где его будут принимать, а не ругать и наказывать.

Учитель. Расскажите ребенку, кто такой учитель. Объясните, что роль учителя - быть наставником детям, он помогает узнать мир, он друг и он несет ответственность за учеников. Учителя нужно уважать, а не бояться. Проговорите, как нужно будет обращаться к учителю - по имени и отчеству или "пани Мария".

Приветствие. Проиграйте с малышом ситуации с приветствиями, объясните, когда нужно говорить "Доброе утро", а когда "Добрый день". Кому можно сказать "Привет" (одноклассникам), а кому не стоит. Научите ребенка знакомиться: "Привет, меня зовут София. Давай вместе играть. Можно я поиграю возле тебя". Для успешного общения с одногодками ребенок должен уметь рассказать о себя, что любит.

Режим дня. Приучайте ребенка дома к школьному распорядку дня. У ребенка должно быть отдельное рабочее место, где удобно сидеть, есть ровная спинка, руку можно расположить правильно. Практикуйте дома работу за столом - по 20 минут, а потом делайте перерыв. А вот перекус ставить на стол не нужно - ребенок научится рисовать и чем-то хрустеть. В школе еда во время урока запрещена, для этого есть переменка.

Разговаривайте. Один из лучших способов подготовки ребенка - разговаривать. Идете по улице, говорите обо всем, что видите вокруг: деревья, животные, погода, машины. Интересуйтесь мнением ребенка, слушайте и не перебивайте. Это эффективный способ развивать навыки общения.

Знания о себе. Личное имя и фамилия, имена родителей, домашний адрес, город, страна, дата рождения. Обязательные общие понятия: времена года, последовательность месяцев года и дней недели, названия фруктов и овощей, животных и растений, элементарные правила движения.

Правила в школе. Объясните, что в школе действуют определенные правила и их нужно будет соблюдать. Не стоит пугать малыша, что говорить можно будет только после поднятия руки. В НУШ сейчас придерживаются живого диалога, поэтому важнее правила взаимоуважения: не перебивать того, кто говорит, перекрикивать или выкрикивать.

Базовые бытовые навыки. Проверьте, умеет ли ребенок выполнять самые простые вещи: завязывать шнурки, застегивать/расстегивать пояс, юбку, штаны, переодеваться в спортивную форму. Старайтесь на первый класс покупать вещи и обувь без сложных застежек. Приучите свои вещи складывать аккуратно в одном месте, а не разбрасывать по всему классу.

Навыки самообслуживания. Ребенок должен знать, что если нужно в туалет, то он может выйти в любой момент урока без дополнительного разрешения учителя. Достаточно просто сообщить учителю, что ему нужно выйти.

Личные вещи. Приучите ребенка распознавать свои школьные вещи и держать их в порядке. Покупайте вещи вместе с ребенком, чтобы он сам выбрал их и мог потом опознать.

Чтобы дети не путали тетради и учебники, пока они еще неуверенно читают, можно использовать специальные наклейки. Тренируйте навыки ребенка складывать школьную сумку по расписанию на следующий день: пусть ребенок рассмотрит все отделения своего рюкзака и определит, что и куда будет складывать.

В первом классе это можно делать со взрослыми, но к 4 они должны это делать полностью самостоятельно. Родителям рекомендуется подписывать одежду на внутренних этикетках - так учитель быстрее сможет найти владельца.

Первый день в школе. Устройте игру-имитацию первого дня в школе. Превратите один день на игру в школу - пусть кто-то из родных играет роль учителя, а кто-то еще одного ученика. Так вы сможете потренировать все составляющие школьного дня, смоделировать ситуации на уроки или перемене. Не бойтесь играть, так как игра лежит в основе обучения НУШ.

Алгоритм действия при воздушной тревоге. Вместе с ребенком пройдитесь по маршруту от школы домой, покажите ближайшие укрытия, расскажите, как действовать при сигнале воздушной тревоги. Сложите вместе тревожный рюкзачок, который нужно брать в укрытие, объясните, что в школе нужно будет выполнять инструкции учителей во время тревоги.

Запишите в кружок школы. Ходите на прогулку и в кружки вашей будущей школы. Ребенок будет постепенно привыкать к зданию школы, ко двору. Посетите день открытых дверей - это поможет ребенку принимать школу как безопасную, дружественную и знакомую среду. Адаптация пройдет легче.

Подготовьте себя и ребенка к сепарации. Самый большой страх первоклассника - рядом не будет мамы. Поэтому про это стоит говорить с ребенком уже сейчас. Школа - дружественная среда, там всегда можно попросить о помощи учителя, после уроков мама или папа будут ждать.

Второй страх - страх неудачи: что в школе ребенок сделает что-то не по правилам, а дома за это будут ругать. Практикуйте здоровое отношение к ошибкам: невозможно их избежать, они нам нужны, чтобы учиться.