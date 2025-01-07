Похожи как две капли воды: Руслана умилила редкими фото со своей мамой

Дело в том, что у ее матери, Нины Аркадьевны Лыжичко, сегодня юбилей - ей исполняется 75 лет.

Певица обратилась к маме в честь дня рождения (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)

"Мама! Я поздравляю тебя с твоим днем! Тебе 75, но это не о тебе! Ты всегда драйвовая! Ты всегда светишься. Нет ничего, чтобы перерезало между нами пуповину. Мы - одно целое! Так было! Так есть! Так будет всегда", - написала артистка.

Она также показала в своем блоге снимки с мамой, на которую она похожа как две капли воды.

Руслана со своей мамой (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)

Как отреагировали в сети

Подписчики Русланы тут же принялись комментировать ее пост и поздравлять маму певицы с днем рождения:

"Одно лицо, очень похожи, поздравляю"

"Поздравления маме. Девочки, вы очень похожи"

"Как приятно обнять маму, как приятно осознать, что ты ребенок в этом мире! Здоровья и мирного неба"

"Как похожи"

"Русланочка, поздравляю вас и вашу мамочку с этим важным днем. Только счастливые глаза матери дают детям силы двигаться вперед".

Руслана Лыжичко с мамой (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)

Напомним, Руслана - украинская певица, автор-исполнительница и продюсер. Обладательница премии World Music Awards, победительница конкурса песни "Евровидение" в 2004 году, Народная артистка Украины (2004).

29 декабря 1995 года вышла замуж за украинского музыкального продюсера Александра Ксенофонтова, который также является менеджером и соавтором ее музыки и текстов.

Несмотря на то, что пара в браке уже почти 30 лет, детей у них нет. Недавно в интервью Славе Демину певица призналась, что много раз прибегала к процедуре ЭКО.

В 2010 году певице удалось забеременеть, однако она потеряла ребенка на раннем сроке.

В то же время Руслана не отчаивается и верит, что у них с мужем еще будут дети.

Руслана с мужем (фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko)